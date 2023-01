Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, conclut des protocoles d'accord d'une valeur de plus de 17 milliards de dollars avec des investisseurs, lors de sa visite au Forum économique mondial

DAVOS, Suisse, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le ministre en chef du Maharashtra, en Inde, Shri Eknath Shinde, a signé 21 protocoles d'entente (PE) avec des investisseurs étrangers de premier plan et des entreprises mondiales, pour une valeur de plus de 17 milliards de dollars, au Forum économique mondial (FEM). Ces investissements devraient permettre de créer plus de 66 500 emplois au cours des prochaines années. Ces investissements visent à lancer le Maharashtra sur la voie de son ambitieux objectif d'une économie d'un billion de dollars.

Parmi ceux-ci, la majorité sont des projets entièrement nouveaux dans les domaines des centres de données, des produits pharmaceutiques, de la logistique, des produits chimiques, de l'automobile, des véhicules électriques, des énergies renouvelables et de l'ESDM, qui favoriseront la croissance inclusive, la création d'emplois et le développement durable. Shri Shinde est en visite de deux jours à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial (FEM).

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a déclaré : « Le Maharashtra a été un moteur et un contributeur essentiel de la croissance économique de l'Inde. Nous montrons la voie en offrant des opportunités d'investissement révolutionnaires et en renforçant la confiance de la communauté des investisseurs. Ces protocoles d'accord démontrent l'intérêt accru pour l'État et témoignent des politiques progressistes du Maharashtra et des initiatives favorables aux investisseurs prises par notre nouveau gouvernement. J'ai présenté les réformes politiques progressives de mon gouvernement, faisant de l'État une partie de la conversation mondiale, pour réitérer aux dirigeants politiques et aux investisseurs mondiaux pourquoi le Maharashtra est une destination d'investissement de premier ordre. »

Maharashtra a également signé le prestigieux partenariat de plateforme de trois ans avec le FEM, un contrat commercial pour des engagements continus sur des sujets d'importance stratégique pour l'État. Les sujets portent sur le façonnement de l'avenir de la transformation urbaine – villes intelligentes et connectées, résilience urbaine, gouvernance, infrastructures et services et gestion des ressources – et sur les nouvelles économies et sociétés, axées sur l'entrepreneuriat, l'éducation et les compétences, la croissance économique et la création d'emplois.

Au cours de sa visite, Shri Shinde présentera également les politiques progressistes et les perspectives favorables aux investisseurs du Maharashtra aux principaux représentants politiques et gouvernementaux du Luxembourg, d'Arabie saoudite et de Singapour, entre autres.

À propos de Maharashtra :

Le Maharashtra est l'un des États les plus industrialisés de l'Inde, contribuant pour 16 % à la production industrielle du pays et pour 15 % à son PIB. Le secteur des services est celui qui contribue le plus à l'économie de l'État, avec 62 % de son PIB, tandis que le secteur manufacturier est le deuxième plus grand contributeur à l'économie de l'État, avec 20 % de son PIB. Les principaux secteurs du Maharashtra sont l'automobile, l'ingénierie, le textile, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la pétrochimie, l'agroalimentaire et les TI/STI.

