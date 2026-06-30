GUANGZHOU, Chine, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ceci est un article de presse de South :

Abritant l'une des plus remarquables collections de vestiges culturels de Chine, le Musée du Guangdong présente ses précieux objets aux lecteurs du monde entier par le biais de son projet de publication en cours : Collection des Chefs-d'œuvre du Musée du Guangdong. Ce catalogue en plusieurs volumes répertorie les trésors culturels les plus emblématiques du musée.

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Situé à Guangzhou, ce musée figure parmi les plus grands musées nationaux de Chine et abrite l'une des plus grandes collections du sud de la Chine. Ses collections couvrent l'histoire antique, les beaux-arts, les vestiges culturels de la Révolution et les spécimens naturels. Les collections du musée consacrées aux peintures et à la calligraphie chinoises anciennes, ainsi qu'aux céramiques anciennes, comptent parmi les plus remarquables du pays. Ses collections d'œuvres d'art destinées à l'exportation, de sculptures sur bois de Chaozhou et de pierres à encre de Duan sont sans égal dans tout le pays.

Alliant avec justesse recherche universitaire rigoureuse et appréciation artistique, la collection « Collection des Chefs-d'œuvre du Musée du Guangdong » présente une sélection soigneusement choisie des plus belles pièces du musée. Cette collection a pour objectif de mettre en valeur l'essence même de la civilisation chinoise et de rendre le patrimoine culturel unique de Lingnan — la région côtière du sud de la Chine — plus accessible aux lecteurs du monde entier.

La collection complète comprend 15 volumes, dont plus de 10 ont déjà été publiés, notamment des volumes consacrés à la céramique, à la peinture et à la calligraphie, ainsi qu'aux arts décoratifs. Chaque volume présente entre 130 et 180 objets représentatifs, accompagnés de photos haute définition, de gros plans détaillés et de commentaires scientifiques faisant autorité qui en expliquent la portée historique et culturelle.

La conception graphique de cette publication reflète également l'identité du musée. Inspirées par son architecture emblématique — souvent surnommée la « Moonlight Treasure Box » —, ces couvertures se distinguent par un design élégant où dominent les tons gris foncé et rouges. Un caractère chinois en relief signifiant « collection » est orné de motifs inspirés des objets présentés dans chaque volume. Cela crée une identité visuelle unique qui allie harmonieusement l'artisanat traditionnel au design moderne.

Depuis sa publication, cette série a été largement saluée par les spécialistes, les collectionneurs et les amateurs de musées. En répertoriant systématiquement ses collections, le musée est devenu une référence incontournable pour la recherche culturelle de Lingnan et une ressource précieuse pour tous ceux qui s'intéressent à l'art et à l'histoire de la Chine. De prestigieuses institutions étrangères, notamment la British Library, ont également fait l'acquisition de plusieurs volumes.

Bien plus qu'un simple catalogue des trésors du musée, la Collection des Chefs-d'œuvre du Musée du Guangdong constitue un vecteur culturel essentiel. Elle offre aux lecteurs du monde entier l'occasion de découvrir les histoires, le savoir-faire artistique et le patrimoine qui caractérisent le Guangdong, contribuant ainsi à une meilleure compréhension globale de la civilisation chinoise.

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