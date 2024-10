Le musée préfectoral d'art et de design de Toyama annonce les lauréats de la 14e Triennale internationale de l'affiche à Toyama 2024

TOYAMA, Japon, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le musée préfectoral d'art et de design de Toyama a annoncé les lauréats de la 14e Triennale internationale de l'affiche à Toyama 2024 (ci-après « IPT2024 »), la seule exposition internationale d'affiches ouverte au Japon qui se tient tous les trois ans.

Les œuvres primées ont été sélectionnées parmi 4 557 candidatures provenant de 78 pays et régions dans toutes les catégories de l'IPT2024, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux.

Toutes les affiches primées seront exposées au musée préfectoral d'art et de design de Toyama à partir du samedi 12 octobre.

https://tad-toyama.jp/en/

Lauréats

- Catégorie A et catégorie B

Grand prix :

Super Terrain (Quentin Bodin + Luc de Fouquet + Lucas Meyer) (France)

Prix d'or :

Atelier Ter Bekke et Behage (Evelyn Ter Bekke et Dirk Behage) (France / Pays-Bas)

Dasha Podoltseva (Ukraine)

Prix d'argent :

Sasaki Shun (Japon)

Takechi Kozue (Japon)

Toan Vu-Huu (Allemagne)

Prix de bronze :

Erich Brechbuhl (Suisse)

Kashiwagi Mitsuki (Japon)

Nagai Kazumasa (Japon)

Felix Pfaffli (Suisse)

Tomasz Stelmaski (Pologne)

Tamaki Taichi (Japon)*Deux prix pour des œuvres différentes.

Agnieszka Ziemiszewska (Pologne)

- Catégorie U30+STUDENT

Prix d'or :

Feng Hanhan (Chine continentale)

Prix d'argent :

Tymoteusz Molinski (Pologne)

Yazawa Hiroto (Japon)

Zhao Ru Jin (Chine continentale)

Prix de bronze :

Chen Po-Jui (région de Taïwan)

Han Love Tao (Chine continentale)

Han Yu Feng (Chine continentale)

Iyama Koichi (Japon)

Jin Xiao Xiao (Chine continentale)

Kawachi Rumi (Japon)

Lin Jiayu (Chine continentale)

Nanbu Yumeto (Japon)

Pan Wei (Chine continentale)

Tsujimoto Hiroki (Japon)

Liste des ouvrages : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410107898-O1-344L2g45.pdf

- Juges (par ordre alphabétique)

Jury de la première session

Hiroaki Nagai / Keiichiro Fujisaki / Ken Miki / Kiyonori Muroga / Noriko Kawakami / Taku Satoh / Yoshiaki Irobe / Yuri Uenishi

Jury de la deuxième session

Dean Poole (Nouvelle-Zélande) / Katsumi Asaba / Ken Miki / Nikki Gonnissen (thonik) (Pays-Bas) / Taku Satoh

- La 14e Triennale internationale de l'affiche à Toyama 2024 (IPT2024)

Période : 12 octobre 2024 - 15 décembre 2024

Lieu : 2F, salles d'exposition 2, 3 et 4, Musée préfectoral d'art et de design de Toyama

Admission : 1 300 yens (*1 000 yens) pour les adultes, 650 yens (*500 yens) pour les étudiants. Les droits d'entrée indiqués en (*) sont appliqués pour les groupes de 20 personnes ou plus.