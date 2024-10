Le nord du Mexique entend consolider son rôle de centre de nearshoring, selon le réseau TCI.

CHIHUAHUA, Mexique, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le plus grand défi pour le nord du Mexique n'est pas seulement d'attirer davantage d'investissements, mais aussi de renforcer l'écosystème et de l'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales dans le cadre de l'opportunité offerte par une nouvelle administration fédérale et la tendance du « nearshoring » (délocalisation de proximité), déclare Ulises Fernández, secrétaire à l'innovation et au développement économique de l'État de Chihuahua.

« Le défi le plus ambitieux, ou l'opportunité la plus intéressante, pour la région n'est pas seulement d'attirer des investissements, mais aussi de tirer davantage de valeur de ces investissements pour renforcer et dynamiser l'écosystème local », a-t-il déclaré lors de la 27ᵉ conférence mondiale du réseau TCI, qui s'est tenue dans l'État de Chihuahua, dans le nord du Mexique.

Le secrétaire d'État a souligné que l'entrée en fonction de l'administration de la présidente Claudia Sheinbaum offrait l'occasion de redéfinir les stratégies au niveau de l'État, dans tout le Mexique et même en Amérique latine, afin de s'assurer une position sur l'échiquier mondial. À cet égard, M. Fernández a fait remarquer que les clusters, c'est-à-dire les conglomérats d'entreprises prenant part à des activités connexes, représentaient le meilleur outil et la meilleure stratégie pour aborder de front « les opportunités ambitieuses qui s'offrent à nous ».

De son côté, la présidente du réseau TCI, Merete Daniel Nielsen, a souligné la nécessité de porter un regard critique sur les politiques et les stratégies visant à développer certains secteurs.

« La collaboration est essentielle, et c'est bon pour nous, la classe ouvrière. Il est bien établi qu'il est vraiment essentiel de générer plus de compétitivité et d'innovation, en particulier pour les PME qui dépendent fortement d'un écosystème plus large pour aller de l'avant », a-t-elle déclaré.

Jorge Cruz, président de l'Agence de développement économique de Chihuahua (DESEC), a également reconnu la nécessité d'intégrer l'économie locale dans les chaînes d'approvisionnement.

« Nous devons développer l'économie locale, en l'intégrant dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs sociaux », a-t-il déclaré.

M. Cruz a également fait remarquer que ce n'était pas une coïncidence si Chihuahua accueillait la 27ᵉ conférence mondiale du réseau TCI.

Il a souligné que Chihuahua se classait au sixième rang des villes les plus compétitives du Mexique, qu'il s'agissait du premier État du pays sur le plan des exportations vers les États-Unis - le principal partenaire commercial du Mexique - et de la deuxième ville la plus performante en matière de qualité de vie.

En outre, M. Cruz s'est enorgueilli du fait que Chihuahua était la deuxième ville du pays où le taux d'emploi formel était le plus élevé et a mis l'accent sur son écosystème entrepreneurial, déclarant que cela faisait de la région « un environnement idéal pour ceux qui cherchent à innover ».