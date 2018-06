Le nouveau bureau de crédit brésilien dévoile son nom et révèle le rôle de la technologie pour le traitement de grands ensembles de données et stimuler l'inclusion financière.

"L'infrastructure de LexisNexis Risk Solutions fournit des outils innovateurs pour l'analyse de grand volume de données. Sa technologie nous aide à développer des produits et solutions de gestion des risques, de prévention de la fraude et d'analyse de large volume de données, que ce soit pour les institutions financières ou pour d'autres entreprises qui exigent des informations sur le risque de crédit pour leurs opérations quotidiennes ", explique Rodrigo Abreu, PDG de Quod.

Quod a choisi LexisNexis Risk Solutions comme fournisseur technique stratégique pour deux raisons principales. La plateforme de traitement de données de LexisNexis Risk Solutions, HPCC Systems® et l'expertise analytique de LexisNexis Risk Solutions qui facilite une compréhension plus profonde du comportement des consommateurs. HPCC Systems® permettra à Quod de traiter et d'analyser efficacement des ensembles de données complexes en quelques secondes.

Les institutions financières d'autres pays du monde devraient considérer le nouveau bureau de crédit comme l'aube d'un modèle novateur et viable, de valorisation des données en déployant la technologie et les analyses que Quod utilise avec LexisNexis Risk Solutions.

Pour Rick Trainor, PDG, Business Services, LexisNexis Risk Solutions qui fait partie de cette initiative au Brésil est une occasion de tirer parti de HPCC Systems® pour stimuler l'écosystème du crédit. "Quod est une initiative innovante menée par les principaux acteurs brésiliens du marché du crédit. Il montre que les banques sont investies dans l'identification d'autres moyens de contribuer au développement économique du Brésil. Nous pensons également que Quod est une source d'inspiration pour les institutions d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes défis en matière d'inclusion économique et d'amélioration de la transparence ", a déclaré M. Trainor.

LexisNexis Risk Solutions a récemment mené une étude mondiale sur l'inclusion économique et la transparence financière. Elle a constaté que la moitié des 300 professionnels des services financiers interrogés ont admis avoir refusé de 6 % à 15 % des clients potentiels en raison de leurs processus actuels de gestion du risque de crédit ou du risque de crédit. Il est clair que l'innovation est nécessaire pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès au crédit fourni par le secteur des services financiers. Une étude de l'ANBC (Brazilian National Credit Bureau Association) estime que plus de 20 millions de nouveaux clients pourraient être inclus dans le marché du crédit avec le développement de l'approche « d'enregistrement positif » adoptée par Quod. C'est significatif parce que l'accès au crédit aide les gens à sortir de la pauvreté tout en favorisant la stabilité économique en soutenant la croissance d'une classe moyenne en bonne santé.

L'inclusion économique est plus large qu'une simple ouverture d'un compte bancaire. Il s'agit d'une personne ayant accès au crédit. Pour rendre le crédit plus accessible, il faut des solutions novatrices fondées sur une technologie puissante. HPCC Systems® est capable de traiter et de relier rapidement des informations disparates. Les scores prédictifs peuvent ensuite être calculés en temps réel, ce qui rend l'octroi de crédit transparent pour le consommateur et réduit le risque de perte potentielle pour l'institution financière.

Thomas C. Brown, Senior vice-président, U.S. commercial markets and global market development, LexisNexis Risk Solutions, a déclaré : "Une plus grande inclusion économique entraîne une plus grande transparence financière. Lorsque le crédit est accessible à un plus grand nombre de personnes dans une économie, les institutions financières sont en mesure de mieux connaître les initiatives de vos clients (KYC) et de déraciner les mauvais acteurs, comme les blanchisseurs d'argent et les financiers du terrorisme, ce qui, en fin de compte, aide à protéger la société dans son ensemble contre les crimes financiers.

À propos de LexisNexis® Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions pour le bénéfice des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail d'industries, y compris l'assurance, les services financiers, les soins de santé et les gouvernements. Basé à Atlanta, en Géorgie, nous avons des bureaux dans le monde entier et faisons partie du Groupe RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial d'informations et d'analyses pour les professionnels et les entreprises de tous les secteurs d'activité. RELX est une société du FTSE 100 basée à Londres. Pour plus d'informations, veuillez visiter risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

A propos de Quod

Quod est la marque de Gestora de Inteligência de Crédito S.A., la société de gestion de données fintech créée par les cinq plus grandes banques brésiliennes : Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú et Santander. La société a été officiellement constituée en juin 2017, date à laquelle elle a commencé la mise en œuvre de son infrastructure ainsi que la gestion des risques, la prévention de la fraude et un grand volume de produits et de solutions de données. La société fintech, qui sera opérationnelle d'ici fin 2018, servira des clients dans tous les secteurs économiques, y compris les institutions financières, les assureurs, les détaillants, les opérateurs de télécommunications et les petites et moyennes entreprises, entre autres. L'une des valeurs fondamentales de Quod est la protection des données des clients et de l'entreprise, et elle donne la priorité à l'utilisation consciencieuse et positive du crédit.

