Le nouveau LUXE X de VAPORESSO reçoit des réponses positives et des centaines de personnes font la queue au Royaume-Uni et en France

SHENZHEN, Chine, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque de produits de vape de renommée mondiale VAPORESSO a récemment lancé le tout nouveau pod LUXE X et a reçu une réponse extrêmement positive de la part des consommateurs. Devant les magasins partenaires au Royaume-Uni et en France, des clients enthousiastes ont fait la queue par centaines pour être les premiers à mettre la main sur la nouvelle offre de produits. Cette réponse est due à la confiance croissante de la marque, avant une campagne de publicité publique à grande échelle en Grande-Bretagne et les approbations de KoL soutenant l'engagement de la marque envers la qualité et l'innovation.

Le tout nouveau LUXE X de VAPORESSO est l'un des produits phares de la marque en tant que premier système de pods 40 w avec des coils non remplaçables. L'appareil est doté de la technologie anti-fuite SSS, d'un boîtier transparent ultra-futuriste, et est soutenu par la technologie COREX et une puce AXON pour offrir des saveurs plus fortes et de plus gros nuages sans désordre.

À propos du lancement du LUXE X au Royaume-Uni et en France, Thalia, CMO de VAPORESSO, a déclaré : « Nous sommes ravis de constater que les consommateurs sont tout aussi passionnés que nous par nos nouveaux produits. Chez VAPORESSO, nous avons toujours donné la priorité à l'investissement en R&D afin de garantir que nos produits soient de la plus haute qualité possible pour offrir aux consommateurs une expérience de vapotage exceptionnelle. À l'avenir, nous continuerons de nous rapprocher des détaillants locaux pour renforcer la présence et la réputation de notre marque sur ces marchés clés. »

Au Royaume-Uni, VAPORESSO a lancé une vaste campagne de visibilité de la marque dans tout Londres. Pendant quatre semaines, 80 lignes de bus du centre de Londres ont diffusé des publicités VAPORESSO. Au total, les grands panneaux paysagers installés sur des bus à deux étages dans les quartiers de Gold Pack, Westminster, Camden, Victoria, Tottenham Court Road, Oxford Street et Covent Garden ont été vus par 15 millions de consommateurs dans les quartiers les plus à la mode et les plus riches du pays.

À la suite de la vaste campagne publicitaire menée au Royaume-Uni, des centaines de personnes ont fait la queue devant Cloud City Vapes le 13 août entre 14 et 16 heures. De même, le magasin phare de VAPORESSO à Marseille, en France, a vu des centaines de personnes faire la queue le 16 août. L'événement de lancement très réussi a démontré la pénétration croissante de VAPORESSO sur les deux marchés et la demande croissante des consommateurs grâce à la supériorité du produit et aux efforts de marketing complets.

Des critiques approfondies du LUXE X sont également apparues sur des sites de médias de vapotage populaires, qui ont évalué le LUXE X comme l'un des pods vapes les plus savoureux qu'ils aient essayés. Selon Just Juice, un fournisseur primé de e-liquides et de jus de vape de qualité supérieure, le LUXE X se distingue de nombreux autres appareils parce que les saveurs ressortent de façon fantastique avec la nouvelle gamme ICE de Just Juice.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à l'établissement d'un monde sans fumée. Grâce à une innovation continue, à un contrôle de qualité strict et à un engagement important, VAPORESSO crée des produits qui peuvent convenir à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

Contact presse

