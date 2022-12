Le Panama progresse dans l'inscription de la route transisthmique sur la liste du patrimoine mondial

PANAMA CITY, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Panama progresse dans le processus « long et exigeant » d'inscription de sa route transisthmique coloniale sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à un plan d'action impliquant une équipe multidisciplinaire comprenant, entre autres, des historiens, des archéologues et des anthropologues.

Le processus d'évaluation d'une proposition de candidature est assorti d'un délai à respecter, « qui commence le 1er février, date à laquelle le Panama doit présenter la candidature complète », et qui s'achève en mai 2024, date à laquelle on saura si le pays a réussi à figurer « sur la liste représentative », a déclaré Elía Guerra, ambassadrice permanente du Panama auprès de l'UNESCO, à EFE.

La route transisthmique coloniale du Panama est composée d'une série de monuments, de sites historiques et de villes, dont le site archéologique de Panama Viejo et le district historique de Panama (patrimoine mondial depuis 1997), les fortifications du côté caraïbe du Panama, Portobelo et San Lorenzo (sur la liste du Patrimoine en péril depuis 2012), et les routes coloniales qui les relient, le Camino de Cruces et le Camino Real.

En juillet 2019, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé de reporter l'enregistrement de la proposition panaméenne, en attendant que ce pays d'Amérique centrale dépose une proposition révisée répondant à un certain nombre de recommandations.

Entre autres, le Comité a demandé au Panama de déposer une proposition qui assure la viabilité financière à long terme de sa conservation et de sa gestion.

En septembre, le Panama a présenté « une proposition à l'examen du Secrétariat de l'UNESCO », qui « a reçu une réponse le 15 novembre et doit maintenant, avant le 1er février à minuit, répondre à toutes les questions posées par les organes d'évaluation de l'UNESCO. »

« Nous sommes en train de répondre à ces questions. Nous n'avons pas terminé, nous sommes à mi-chemin du processus, (...) nous répondons à chacune des préoccupations », a indiqué Mme Guerra.

L'équipe multidisciplinaire cherche à illustrer « le caractère unique et l'importance de la traversée de notre isthme pour le développement de l'Amérique ».

Le ministère de la Culture indique que la route transisthmique coloniale de Panamá a été utilisée par les Espagnols du XVIe au XIXe siècle pour relier les océans Atlantique et Pacifique, et est ainsi devenue un élément essentiel du vaste réseau mondial de transport de l'empire espagnol, d'où sa valeur universelle exceptionnelle.

SOURCE Ministry of Culture of Panama and Permanent Delegation of Panama to UNESCO