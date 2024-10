Le Paris-Brest, dessert des champions et hommage au cyclisme, est servi !

Ce dessert est un hommage au sport de la part de la nation qui nous a donné le Tour de France, où le cyclisme a toujours été l'un des sports les plus populaires et les plus pratiqués. La course Paris-Brest a débuté en 1891 et consiste en un aller-retour de 1 200 kilomètres entre la capitale et la ville de la côte bretonne. Pour l'édition 1910 de la course, le pâtissier Louis Durand a décidé de créer un dessert qui commémorerait la course (d'où son nom) et qui serait suffisamment calorique pour soutenir les cyclistes. Il était fait en forme de roue de bicyclette, créant un « anneau » de pâte à choux, comme celui utilisé pour les choux à la crème classiques, et rempli de crème mousseline pralinée, ou d'une crème pâtissière et de beurre ayant une consistance ferme pour qu'elle se tienne bien ensemble. Le tout était couronné d'amandes grillées et d'une couche de craquelin (pour les plus audacieux en cuisine) - un disque mince et croustillant fait de beurre, de sucre et de farine.

Le Paris-Brest est un dessert dont la préparation et la cuisson demandent beaucoup d'habileté. Lors de l'application de la « couronne » ou de l'anneau de pâte à choux sur du papier sulfurisé, le joint de l'anneau ne doit pas être trop épais, car la pâte à choux triple de volume pendant la cuisson.

Ce dessert est devenu si populaire auprès des cyclistes qu'il s'est ensuite répandu dans les pâtisseries de toute la France, en même temps que la compétition Paris-Brest devenait une institution : Les professionnels du cyclisme se réunissent tous les dix ans pour s'affronter. Aujourd'hui, il s'agit d'une compétition amateur qui a lieu tous les quatre ans.

