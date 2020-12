Le patrimoine culturel immatériel illumine l'économie nocturne de l'ancienne ville de Taierzhuang, dans la province du Shandong

L'ancienne ville présente plus de 20 spectacles traditionnels et culturels pour attirer des touristes, par exemple, Fire Dragon Steel Flower, Lunan Shadow Play, Liuqin Opera et Shandong Clapper Ballads. Dans le cadre du spectacle Fire Dragon Steel Flower, des artistes folkloriques lancent du fer en fusion à 1 500 °C dans le ciel avec des fleurs séchées spécialement fabriquées, ce qui crée une douche météorique de fer en fusion instantanée qui se répand dans le ciel et sur le sol.