Taierzhuang, Shandong: Immaterielles Kulturerbe erhellt die Nacht der antiken Stadt

Mehr als 20 traditionelle und kulturelle Aufführungen finden in der gesamten antiken Stadt statt, um Touristen anzulocken, so beispielsweise „Fire Dragon Steel Flower", „Lunan Shadow Play", „Liuqin Opera" und „Shandong Clapper Ballads". Während der Aufführung von „Fire Dragon Steel Flower" werfen Volkskünstler 1.500 Grad Celsius heißes, geschmolzenes Eisen mit speziell angefertigten Trockenblumen in den Himmel und erzeugen so die Illusion eines Sternschnuppenschwarms, der vom Himmel auf die Erde fällt.