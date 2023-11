Le patrimoine culturel immatériel retrouve de la vigueur dans le district de Huaiyin à Ji'nan

JI'NAN, Chine, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la récente exposition internationale de tourisme culturel de Chine dans le district de Huaiyin à Ji'nan, l'artisanat du Shandong a occupé le devant de la scène. Le district de Huaiyin a toujours été connu pour sa riche histoire et ses ressources culturelles. L'abondant patrimoine culturel immatériel a donné vie au développement de la ville et est devenu une force motrice importante pour l'économie et l'industrie touristique du district, selon le bureau de presse du gouvernement populaire du district de Huaiyin.

Pottery sculptures of "72 Best Disciples of Confucius"

La broderie du Shandong est une forme d'art traditionnelle ancienne qui a été transmise depuis la période des Printemps et Automnes. Dans le district de Huaiyin à Ji'nan, Dai Ji Shandong Embroidery a ingénieusement intégré des vêtements traditionnels et des éléments contemporains à la broderie de Shandong. Chaque point capture de manière complexe l'essence des fleurs de lotus et de l'eau de source de Ji'nan sur des rubans et des pendentifs en soie, véritable symbole promotionnel pour faire connaître Ji'nan et sa culture de ville printanière à un public plus large.

La tradition de la poterie remonte à l'Antiquité et a évolué grâce à l'héritage, à l'innovation et au développement, ce qui lui confère un charme intemporel et caractéristique. Wang Lingtao, héritier du patrimoine culturel immatériel du district de Huaiyin à Ji'nan, intègre habilement la culture confucéenne traditionnelle dans la poterie. En utilisant l'argile, il crée des statues de Confucius sous différentes formes et images, permettant un dialogue transcendant avec Confucius à travers les millénaires. Il est à l'origine de la série « Scène confucéenne », qui comprend des sculptures en argile des « 72 meilleurs disciples de Confucius ». Cette série mêle efficacement la culture confucéenne traditionnelle et la culture de la sculpture en argile à la pertinence contemporaine, favorisant ainsi une meilleure compréhension de Confucius par le public.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443270

Légende : Sculptures en argile des « 72 meilleurs disciples de Confucius ».