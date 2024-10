La Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation invite à découvrir 76 des marques alimentaires coréennes les plus passionnantes, offrant des produits innovants, écologiques et soucieux de la santé lors de la plus grande exposition mondiale d'innovation alimentaire, le SIAL Paris 2024, à l'occasion de son 60ème anniversaire.

PARIS, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) s'apprête à accueillir un vibrant Pavillon Coréen au SIAL (Salon international de l'alimentation) Paris 2024, qui se déroulera du 19 au 23 octobre 2024 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette année, 76 entreprises coréennes prometteuses présenteront une large variété de produits agricoles et alimentaires, ciblant les acheteurs mondiaux à la recherche de solutions innovantes axées sur la santé.

Le Pavillon Coréen présentera des produits agro-alimentaires innovants au SIAL Paris 2024

Le Pavillon Coréen, réparti dans le Hall 4 (Stand 4 L120) et le Hall 7 (Stand 7 K259), mettra en avant une impressionnante gamme d'articles alimentaires coréens traditionnels et modernes. Les visiteurs pourront découvrir les meilleures sauces fermentées coréennes, le Kimchi, les nouilles, les plats préparés, les boissons, le Ginseng et des produits alimentaires végétaliens, tous reflétant la demande mondiale croissante pour des aliments à base de plantes et écologiques.

La cuisine coréenne est en pleine ascension

L'essor de la cuisine coréenne en Europe est alimenté par sa réputation d'équilibrer les bienfaits pour la santé avec des saveurs riches. Avec des détaillants majeurs tels que Carrefour et Monoprix stockant désormais des produits coréens, le Pavillon au SIAL Paris offre une excellente opportunité d'explorer cette tendance culinaire croissante. Les visiteurs pourront interagir directement avec les producteurs, goûter les produits et établir des connexions commerciales précieuses.

La position de la cuisine coréenne comme option saine et durable s'aligne avec l'intérêt croissant pour les régimes végétaliens et à base de plantes en Europe. Plus qu'une simple mode pour le kimchi, la polyvalence de la cuisine coréenne a été adoptée par des chefs européens, renforçant encore sa popularité.

La véritable diversité des produits coréens

Mme Nam Sang Hui, Directrice du aT Center Paris, a commenté : « Nous sommes ravis de refléter la véritable diversité des produits coréens au SIAL Paris 2024. Notre objectif est d'engager ceux qui recherchent des options alimentaires innovantes et soucieuses de la santé, et le Pavillon est l'endroit parfait pour découvrir les dernières tendances de la cuisine coréenne. »

Célébrant son 60e anniversaire cette année, le salon de l'innovation alimentaire SIAL Paris, leader mondial, rassemble les esprits les plus brillants et les innovateurs de l'industrie alimentaire, tant en France qu'à l'étranger. Avec 285 000 visiteurs attendus de 200 pays, dont 70 % d'internationaux, SIAL Paris 2024 se distingue comme un événement clé pour les entreprises coréennes qui pourront ainsi présenter leurs produits à un public plus large.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2524396/Korea_SIAL_Paris.jpg

