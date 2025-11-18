Le phénomène blockbuster se poursuit : profitez de remises exclusives sur le téléviseur QLED METZ 32MQF7000Z pendant la semaine du Black Friday et du Cyber Monday

PARIS, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement en juillet 2025, le téléviseur METZ 32MQF7000Z a pris d'assaut le marché français, offrant aux consommateurs une expérience de visionnage QLED au prix abordable d'un téléviseur de petite taille. À l'approche de la semaine du Black Friday et du Cyber Monday, METZ s'apprête à proposer des réductions exclusives pour répondre à la demande croissante.

Le modèle 32MQF7000Z a eu un impact immédiat dès son lancement en juillet, tout le stock ayant été vendu en deux semaines seulement grâce à son rapport qualité-prix exceptionnel. Au cours des cinq derniers mois, le téléviseur n'a cessé de faire l'objet d'une demande forte et soutenue. Avec la semaine du Black Friday et du Cyber Monday qui se profile à l'horizon, c'est le moment idéal pour se procurer l'un des produits les plus recherchés cette saison.

Équipé de la dernière technologie QLED, le téléviseur offre des couleurs éclatantes et durables grâce aux points quantiques qui conservent leur brillance jusqu'à 10 ans. Ses matériaux respectueux de l'environnement garantissent la sécurité en étant exempts de substances toxiques tout en améliorant l'expérience visuelle grâce à une gamme de couleurs plus large. Le 32MQF7000Z est également équipé de la dernière version de Google TV, qui donne accès à plus d'un milliard d'appareils IdO, à plus de 11 000 applications et à plus de 700 000 ressources, ce qui en fait un centre de divertissement tout-en-un. La technologie HDR10 améliore le contraste et la luminosité, tandis que les fonctions de soin des yeux (Eye Care), telles que la réduction de la lumière bleue (Low Blue Light) et la technologie anti-scintillement (Flicker-Free), réduisent la fatigue oculaire lors d'un visionnage prolongé. La connexion Wifi à double fréquence garantit une diffusion fluide, tandis que le Dolby Audio et le Wonder Audio offrent une expérience sonore immersive.

Le téléviseur 32MQF7000Z reste l'un des produits les plus vendus. Pendant la semaine du Black Friday et du Cyber Monday, les consommateurs auront l'occasion de l'acheter au prix le plus bas de l'année. Avec sa popularité écrasante et ses remises imbattables, une nouvelle frénésie d'achat est attendue sur le marché français des téléviseurs. Ne manquez pas cette occasion d'acquérir un téléviseur de premier ordre à un prix irrésistible avant qu'il ne soit à nouveau en rupture de stock et de rehausser votre expérience de divertissement à domicile.

Plus d'informations sur les sites :

Fondée en 1938, METZ est une entreprise allemande d'électroménager réputée pour ses 87 ans d'ingénierie allemande. Engagée en faveur de l'innovation et de la technologie moderne, la société METZ regroupe actuellement deux sous-marques : Metz Classic et METZ blue (la marque METZ présentée ci-dessus). Lancée en 2018, la marque METZ blue a été créée pour s'adapter aux divers styles de vie de la jeune génération, et est depuis plébiscitée pour ses téléviseurs fiables dans 24 pays européens.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2823269/2025_11_04_153431_036.jpg