Le Pirate Blanc reprend la mer avec Groupe Michel Pastor

NICE, France, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le Pirate Blanc sera à la barre de son voilier YKA à partir du 28 août pour les enfants hospitalisés auprès des établissements de la Fondation Lenval (Nice). Pour cette cinquième édition des Voiles Blanches, le Pirate Blanc est heureux d'annoncer que Groupe Michel Pastor (Monaco) s'associe plus étroitement à l'aventure et en devient le principal partenaire.

« Groupe Michel Pastor est aux côtés du Pirate Blanc depuis le lancement de cette magnifique opération. L'activité du Pirate Blanc a un impact positif sur des milliers d'enfants dans le cadre de leurs soins. Nous souhaitons donc poursuivre cet engagement qui pour nous constitue bien plus qu'un simple geste philanthropique, c'est la possibilité de redessiner des sourires sur des visages à un moment important et souvent complexe de la vie de nos enfants. » explique Jean-Baptiste Pastor, Président Administrateur Délégué de Groupe Michel Pastor.

Les dons recueillis au cours de la campagne 2024 seront remis le 9 septembre. En quatre étés depuis 2020, plus de 10 000 jeux, jouets et livres ont été redistribués aux enfants hospitalisés.

Le centre pédiatrique Lenval gère chaque année de 50 000 à 55 000 passages aux urgences et 15 000 hospitalisations de jeunes patients.

Le principe

Chaque été, Le Pirate Blanc dépose des coffres en bois dans les capitaineries, offices de tourisme et établissements partenaires. L'objectif est que chacun puisse y déposer un jouet, un jeu, un livre ou une bande dessinée neufs (pour des raisons sanitaires) durant l'été.

À la fin des vacances, Le Pirate Blanc prend la mer et navigue de Cassis à Menton en passant entre autres par Saint-Tropez, Antibes et Monaco, pour récupérer les coffres et les ramener à Nice.

Le jeu : un élément clé du protocole de soin

Selon la Haute Autorité de Santé, chaque année en France, 1,2 million d'enfants sont hospitalisés. Si les soins médicaux sont au cœur du processus de rétablissement, les aspects psychologiques et moraux jouent également un rôle crucial pour aider à accepter des traitements parfois lourds, pour gérer l'appréhension avant une intervention chirurgicale, et pour dédramatiser l'hospitalisation. « Le jeu fait partie de la vie normale de l'enfant. Il est essentiel à leur bien être. Lorsque la vie devient anormale, lors d'une hospitalisation, le jeu prend encore plus d'importance car il réintroduit une forme de normalité. », précise le docteur Gilles Brezac (Lenval, Nice).

