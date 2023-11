Le plus grand club de basket français s'équipe de sièges espagnols Daplast

LYON, France, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'ASVEL, le plus grand club de basket français, propriété de Tony Parker, star de la NBA, a dévoilé son nouveau stade, un complexe qui comprend les dernières innovations, notamment des sièges de pointe, conçus, produits et installés par la société espagnole Daplast.

Les 12 000 sièges de la toute nouvelle LDLC Arena de Lyon proviennent de l'usine de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, ce qui permet à l'ASVEL de bénéficier à la fois de confort et de flexibilité.

ASVEL has unveiled its new stadium, including state-of-the-art seats, designed, produced and installed by the Spanish company Daplast.

Le club de Tony Parker rejoint les plus de 3 000 sites sur les cinq continents qui ont opté pour Daplast, parmis lesquels figurent des stades célèbres tels que le Camp Nou du FC Barcelone, le Santiago Bernabeu du Real Madrid et le Parc des Princes à Paris.

Spécialisé dans les stades de football, Daplast a franchi un pas en avant avec la LDLC Arena, un stade international de premier plan qui sera le siège de l'ASVEL pour l'Euroleague, mais qui accueillera également des concerts de classe mondiale.

« Nous avons déjà équipé des stades, mais celui-ci est le plus grand et le plus vaste. D'une part, il nous a obligés à adapter notre technologie, mais il nous servira aussi de porte d'entrée pour continuer sur ce marché particulier », a déclaré Juliette Ferté, responsable de l'international pour le groupe espagnol.

Les sièges rembourrés sont à la hauteur d'un stade dont la première a eu lieu jeudi lors d'un match d'Euroleague contre le Bayern de Munich, et permettront d'adapter la LDLC Arena à bien d'autres usages.

Pour ce faire, le groupe a conçu des sièges facilement amovibles qui rendent le stade plus polyvalent, puisqu'ils peuvent être stockés sur des chariots à roulettes.

« C'est une demande du marché et nous devions y répondre », a ajouté Mme Ferté.

Grâce à leur flexibilité, les tribunes rétractables, équipées d'une technologie télescopique, permettent d'agrandir les tribunes ou de laisser plus d'espace libre pour accueillir des concerts.

Jusqu'à 15 000 spectateurs pourront ainsi assister aux concerts de Sting, Calogero, Slimane et Eric Clapton, qui seront parmi les premiers à se produire dans la nouvelle salle dans les mois à venir.

L'ouverture de la LDLC Arena à Lyon vient couronner quatre années de travail et de coopération dans l'une des salles les plus modernes d'Europe et l'une des plus grandes de France, ce qui constitue une avancée significative pour le groupe espagnol.