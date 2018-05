Le plus long tunnel sous la mer reste frais et réduit son impact sur l'environnement

Les données récemment publiées concernant le fonctionnement du nouveau système de refroidissement vont considérablement renforcer les efforts de durabilité d'Eurotunnel. Ceux-ci ont bénéficié à ce jour de leur cinquième certification consécutive par la norme Carbon Trust du Royaume-Uni récompensant 9 pour cent supplémentaires d'empreinte-carbone en 2015-2016 par rapport à 2012-2013.

« L'engagement d'Eurotunnel envers la protection de l'environnement implique un certain nombre d'initiatives. Nous avons perçu le remplacement du système de refroidissement du tunnel sous la Manche comme une chance de réduire notre consommation d'énergie et notre empreinte carbone, » a commenté François Gauthey, président-directeur général adjoint de Getlink, propriétaire du tunnel sous la Manche. « Cet effort nécessite l'installation d'un nouveau système de refroidissement –le plus grand d'Europe– afin de maintenir le tunnel sous la Manche à des températures ambiantes optimales. Le réfrigérant Solstice® zd d'Honeywell avec son potentiel extrêmement bas de réchauffement planétaire et les refroidisseurs de Trane déjà en service pour refroidir de grandes constructions et infrastructures ont assuré la meilleure combinaison de fonctionnalités pour nous aider à atteindre nos objectifs en matière d'énergie et d'environnement. »

Le tunnel sous la Manche relie Folkestone dans le Kent au Royaume-Uni et Coquelles dans le Pas-de-Calais au nord de la France. Sans refroidissement 24 heures sur 24, la chaleur produite par les trains à grande vitesse à travers le tunnel sous la Manche porterait les températures ambiantes au-dessus de 35 °C, ce qui représente le maximum au-dessus duquel les services ne fonctionnent plus dans des conditions optimales. Le nouveau système assure que les températures ambiantes restent à 25 °C ou autour de cette valeur.

Ce système renferme quatre refroidisseurs de grande capacité (2600 kW à 14 000 kW) Series E™ CenTraVac™ de Trane, marque d'Ingersoll Rand et prestataire mondial de premier plan dans le domaine des solutions et services pour le confort. Ces refroidisseurs sont d'une efficacité énergétique pouvant atteindre 10 pour cent de plus que les meilleurs refroidisseurs disponibles pour ce tonnage. Deux de ces refroidisseurs sont en fonctionnement à Sangatte en France depuis 2016, et les autres unités à Shakespeare Cliff au Royaume-Uni sont opérationnelles depuis fin octobre 2017.

« La Series E fait partie de notre portefeuille EcoWise de produits conçus pour abaisser l'impact sur l'environnement avec des réfrigérants de nouvelle génération, à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et avec un fonctionnement de haute efficacité – ceci étant aligné sur l'engagement de toute notre Société de présenter des produits réduisant les émissions de gaz à effet de serre, » a souligné Jose La Loggia, vice-président et directeur général de Trane en Europe. « Ces refroidisseurs ont été utilisés avec succès dans diverses applications à travers l'Europe et ils ont aidé nos clients à obtenir des économies sur leurs exploitations tout en réduisant leur empreinte écologique sans compromettre la sécurité, la fiabilité et les performances. »

Solstice® zd fait partie des produits de la marque Solstice de Honeywell, permettant aux clients de réduire leur empreinte carbone sans sacrifier les performances. C'est un fluide réfrigérant ininflammable reposant sur la technologie Honeywell d'hydrofluoroléfine (HFO). Il a un PRP de 1, ceci étant 99,9 pour cent plus bas que celui du R-22 qui était le réfrigérant utilisé précédemment dans le tunnel sous la Manche , et également plus bas que n'importe quelle autre solution ininflammable sur le marché. Il est conçu pour refroidisseurs centrifuges qui servent le plus souvent à refroidir de grands bâtiments ou projets d'infrastructures, ainsi que pour les systèmes de machines à cycle organique de Rankine et pompes à chaleur pour températures élevées.

« La demande dans le monde ne cesse de grandir pour des solutions comme Solstice zd, lequel offre la meilleure combinaison de caractéristiques pour aider les sociétés à atteindre leurs buts environnementaux. L'utilisation de nos réfrigérants pour refroidir des structures importantes comme le tunnel sous la Manche en Europe est la preuve de leur adaptabilité aux situations de refroidissement même les plus vastes ou les plus difficiles tout en apportant des économies d'énergie, » a commenté Julien Soulet, vice-président et directeur général des produits de fluor chez Honeywell pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Nous nous sommes engagés à aider les industries dans leur transition et leur adoption de solutions de nouvelle génération à PRP plus bas. »

À propos de Getlink SE

Getlink SE (Euronext Paris et Londres : GET) gère les infrastructures du tunnel sous la Manche et exploite les services de navettes pour camions accompagnés et passagers (voitures et autocars) entre Folkestone au Royaume-Uni et Calais en France. Eurotunnel détient la concession lui permettant d'exploiter jusqu'en 2086 le tunnel sous la Manche, celui-ci étant le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus écologique pour traverser la Manche. En 24 ans, plus de 410 millions de personnes et de 80 millions de véhicules ont pris le tunnel sous la Manche. Cette traversée de territoires, unique, est devenue un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni. Le groupe Eurotunnel exploite également une entreprise de fret ferroviaire par l'intermédiaire de sa filiale Europorte qui offre un vaste éventail de services intégrés de fret par chemin de fer et un interconnecteur électrique par le biais de sa filiale ElecLink. https://www.getlinkgroup.com

À propos d'Ingersoll Rand et Trane

Ingersoll Rand (NYSE : IR) fait progresser la qualité de vie en créant des environnements confortables, durables et efficaces. Nos gens et nos familles de marques — dont Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® — travaillent ensemble pour renforcer la qualité et le confort apportés par l'air dans les maisons et les immeubles, appuyer les transports en protégeant les aliments et denrées périssables, et accroître la productivité et l'efficacité industrielles. Nous sommes une entreprise mondiale de 14 milliards de dollars engagée envers un monde de progrès durable et de résultats persistants. Les solutions de Trane optimisent les environnements intérieurs grâce à un large portefeuille de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation écoénergétiques, de services pour construction et sous-traitance, assistance en pièces détachées et contrôles évolués. Pour davantage de renseignements, visitez www.ingersollrand.com.ou trane.com.

À propos de Honeywell

Honeywell (www.honeywell.com) est une entreprise industrielle de logiciels, classée au Fortune 100 et qui fournit des solutions spécifiques par secteur comprenant des produits et services pour l'aérospatiale et l'automobile, des technologies de contrôle pour les bâtiments, résidences et industries, et pour les performances de matériaux à l'échelle mondiale. Nos technologies contribuent à tout, depuis les avions, les voitures, les résidences et immeubles jusqu'aux usines de fabrication et chaînes d'approvisionnement, et elles aident les différents personnels à rester mieux connectés pour rendre notre monde plus intelligent, plus sûr et plus durable. Pour davantage de nouvelles et d'informations sur Honeywell, veuillez visiter www.honeywell.com/newsroom. Pour davantage d'informations, veuillez visiter https://www.fluorineproducts-honeywell.com/refrigerants/.

