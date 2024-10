Le Pluto XZU20, une solution FPGA ultra-compacte d'Enclustra, remporte le prix Best in Show à l'Embedded World North America

AUSTIN, Texas, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le système sur module (SoM) Tiny Titan Pluto XZU20 d'Enclustra s'est vu remettre le prix Best in Show à l'Embedded World North America par Embedded Computing Design (ECD), une division d'OpenSystems Media. Le Pluto XZU20 a gagné dans la catégorie Outils de développement et systèmes d'exploitation pour sa conception innovante et son impact sur l'industrie des systèmes embarqués.

Enclustra's Pluto XZU20 is a tiny titan at 30 x 30mm, providing ultra-compact FPGA embedded intelligence and portability in the size of a coin well-suited for various commercial applications, including VR, drones, robotics, Internet of Things (IoT), artificial intelligence, and industrial automation.

Mesurant seulement 30 x 30mm, le Pluto XZU20 est alimenté par le MPSoC AMD Zynq™ UltraScale+™ pour offrir des performances impressionnantes dans un format compact. Ce système de mémoire de masse accélère les applications à faible consommation d'énergie dans des secteurs tels que l'automatisation industrielle, les soins de santé, la médecine, la vision et la sécurité. Sa puissance de traitement et sa portabilité en font un outil idéal pour des tâches telles que le traitement vidéo en temps réel dans les appareils médicaux intelligents, les applications d'IA, les drones, et la surveillance de l'environnement.

« Pour une première édition, nous avons été stupéfaits par le nombre de candidatures que nous avons reçues », déclare Rich Nass, vice-président exécutif, Open Systems Media. « La qualité des produits présentés était tout aussi étonnante. Chaque candidature avait vraiment un intérêt. C'est un honneur de récompenser ces entreprises et leurs équipes de conception pour leur travail exemplaire et leur innovation technique. »

Phillip Bächtold, CEO d'Enclustra, exprime son enthousiasme : « Cette récompense valide notre engagement à fournir à nos clients les meilleures solutions FPGA possibles et nos efforts continus en R&D. »

Le design innovant du Pluto XZU20 a été jugé sur la base des 15 critères établis par ECD, une liste rigoureuse permettant d'évaluer l'excellence du design, la performance relative et l'impact ou la perturbation du marché.

Pour aider les fabricants à explorer ses caractéristiques uniques, Enclustra propose un programme d'accès anticipé pour le Pluto XZU20.

À propos d'OpenSystems Media

Depuis plus de 40 ans, OpenSystems Media (OSM) se concentre exclusivement sur la communauté des ingénieurs en informatique embarquée sur les marchés de l'IA, de l'automobile, de l'IdO, de l'industrie, de la consommation, de l'aérospatiale, de la défense et du transport. La mission d'OSM est de promouvoir le développement et l'utilisation de normes ouvertes et de nouvelles technologies dans le secteur de l'informatique embarquée au niveau mondial. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur embeddedcomputing.com.

À propos d'Enclustra GmbH

Basé à Zurich et disposant de filiales en Allemagne, aux États-Unis et en Chine, Enclustra est un guichet unique pour tout ce qui concerne les FPGA. La société propose des services de conception et de développement couvrant l'ensemble du spectre du développement de systèmes basés sur les FPGA : du matériel à grande vitesse ou des microprogrammes HDL aux logiciels intégrés, à la conception, à la spécification et à la mise en œuvre de systèmes, ainsi qu'au prototypage. Et bientôt, Enclustra fabriquera des produits FPGA « Made in USA ». Pour en savoir plus, visitez www.enclustra.com

PERSONNE DE CONTACT :

Ryan Bowling

+1 650 245 7945

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529057/Pluto_Best_in_Show_Award___image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2235189/Logo_Enclustra_PAN_Logo.jpg