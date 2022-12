Le premier festival du film documentaire chinois a eu lieu à Zhuhai, Guangdong

ZHUHAI, Chine, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 14 décembre, la cérémonie de remise du 1er Festival du film documentaire chinois a eu lieu au Grand Théâtre de Zhuhai Huafa & CPAA. Cet événement marque la conclusion heureuse du festival. Les principaux personnages et équipes de création de films documentaires, les professionnels du cinéma documentaire, les acteurs et les professionnels des médias de tout le pays se sont réunis à Zhuhai pour discuter du développement et de l'avenir des films documentaires chinois.

La cérémonie a rendu hommage aux films documentaires et aux cinéastes et a célébré les réalisations de la Chine dans la nouvelle ère en ce qui concerne diverses activités qui montrent les efforts des professionnels du cinéma dans diverses périodes. Ces activités comprennent des courts métrages documentaires, des chœurs d'enfants, des entrevues en direct et la récitation de poésie.

Un message vidéo du célèbre réalisateur de documentaires Chen Guangzhong, 92 ans, a été présenté lors de la cérémonie. Dans la vidéo, M. Chen a encouragé la nouvelle génération de cinéastes de documentaires à se tenir au courant de l'actualité, se hisser au sommet des arts et à apprécier leur temps.

L'événement était également lié à la projection en plein air de City Memory qui se tenait simultanément sur la place du Grand Théâtre de Zhuhai, l'une des principales activités de ce festival. Les films ont rassemblé de précieuses images historiques de Zhuhai et Macao des années 1950 aux années 1990, et ont présenté avec précision et vivacité l'évolution et les changements constants dans la région, permettant aux citoyens de Zhuhai de découvrir directement l'imagerie de la ville.

L'une des activités importantes de ce festival, la collection de films et la recommandation, a attiré beaucoup d'attention. Un total de 57 documentaires exceptionnels, qui ont été autorisés pour la projection publique au cours des trois dernières années, ont été recueillis. Parmi eux, 20 œuvres ont été présélectionnées pour recommandation, et 14 ont été présélectionnées pour nomination individuelle. To-gether était un travail spécialement recommandé, et They Were Young en 1950 a été recommandé comme une œuvre documentaire. Like the Dyer's Hand a été recommandé comme un travail culturel, et To the Summit a été recommandé comme travail naturel. Taking Root a été recommandé comme travail réaliste, et la catégorie scientifique était vacante. The Six a été recommandé dans la catégorie Communication internationale. Luo Fei de The Six a été recommandé comme directeur spécial, Jin Xingzheng de Mama a été recommandé comme directeur spécial, et Li Bo de Days and Nights in Wuhan a été recommandé comme rédacteur spécial. Le Centre de communication cinématographique et télévisuelle de l'Université de Tsinghua a reçu une contribution spéciale en production, Elemeet a reçu une contribution spéciale en distribution et Lumiere Pavilions a reçu une contribution spéciale en projection.

Dans le même temps, les résultats de la recommandation spéciale de la vidéo courte Impression of Zhuhai ont été annoncés lors de la cérémonie.

Avant la soirée, une cérémonie de tapis rouge de l'Avenue de la gloire a eu lieu. Les personnages principaux des documentaires, ainsi que les créateurs, y ont assisté. Notamment, le producteur de thé Wei Yuede de Fujian dans « Striving for Dream », Xia Boyu dans To the Summit, le fondateur et entraîneur de l'équipe de baseball de la fonction publique Sun Lingfeng et les joueurs de Tough Out et Duan Lihua qui travaille en première ligne pour réduire la pauvreté dans Taking Root. La cérémonie a rendu hommage à ces personnages ordinaires, aux personnages principaux des films documentaires, et à chaque Chinois ordinaire qui travaille dur. Ces individus ont la foi, la croyance, des rêves et la gloire. En les présentant, la cérémonie met en lumière les esprits ambitieux et vigoureux de tous les individus chinois dans la nouvelle ère. Elle montre les modèles de gentillesse et de réalisations dans la société.

La conférence de trois jours était non seulement une exposition centralisée de souvenirs de films chinois, mais aussi une vaste plateforme pour les créateurs de documentaires, les experts, les universitaires, les distributeurs, les institutions de projection et les travailleurs des médias. Une nouvelle génération de documentaristes chinois partira de Zhuhai, utilisera des documentaires pour raconter des histoires chinoises, répandra des voix chinoises et fera la promotion de la culture chinoise dans le monde.

