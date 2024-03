Le premier jet C919 au monde appartenant à China Eastern Airlines fait ses débuts à l'étranger

SHANGHAI, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le premier avion C919 au monde, immatriculé B-919A et appartenant à China Eastern Airlines, a fait ses débuts internationaux au salon aéronautique de Singapour le 26 février. Il est retourné à l'aéroport international de Shanghai Hongqiao depuis l'aéroport de Singapour Changi après cinq heures de vol.

Au cours des 6 jours du salon aéronautique de Singapour, le C919 de China Eastern Airline était principalement exposé de manière statique. Les visiteurs comprenaient des professionnels du secteur, des passionnés d'aviation, ainsi que des dirigeants et des professionnels chevronnés issus du milieu des fabricants d'aéronefs, des fournisseurs de services d'aviation et d'entreprises engagées dans la chaîne industrielle de l'aviation.

De nombreux clients ont montré un grand intérêt dans leur recherche d'information quant aux détails à l'intérieur de la cabine. Certains « fans » de l'avion sont même venus le voir plusieurs fois. Les zones sous les ailes, près des trains d'atterrissage et devant le nez de l'avion étaient des spots photos populaires pour les visiteurs.

L'avion a volé de l'aéroport international de Shanghai Hongqiao à Singapour à 1 h 49 le 17 février. Il a rejoint le salon aéronautique avec les avions C919 et ARJ21 de la Commercial Aircraft Corporation of China et d'autres parties.

C'était la première fois que l'avion volait à l'étranger et faisait ses débuts à l'étranger. L'avion C919 a également été acclamé comme « l'un des appareils les plus attendus » à cette édition du salon aéronautique de Singapour.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2349891/1_C919.jpg