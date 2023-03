Le premier livre blanc du secteur des productions pour adultes d'Asie a été publié par SWAG, et dévoile les mots-clés et les créateurs de contenus les plus suivis en 2022.

TAIPEI, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Basée à Taïwan, Swag est la plus grande plateforme de diffusion en direct pour adultes d'Asie. Swag vient d'annoncer aujourd'hui le SWAG INSIGHTS REPORT (Rapport de connaissances Swag) de 2022, qui est aussi le premier livre blanc sur le secteur des contenus pour adultes d'Asie. Ce rapport recueille différentes statistiques, y compris les hashtags à plus grand succès, les créateurs et les pages les plus suivis, les contenus mis en avance rapide par les spectateurs et les temps de permanence en ligne de ceux-ci. SWAG a atteint un trafic important en 2022, et le nombre total de vues de diffusions en direct l'an dernier dépasse 700 millions. Une autre découverte intéressante est que 5,78 milliards de secondes de contenus vidéo pour adultes ont été passés en avance rapide, ce qui représente pour nos publics mondiaux une « économie » de 183 ans dans leur parcours vers l'extase sur la voie rapide.

Le SWAG INSIGHTS REPORT est le premier examen de données annuelles publié par SWAG, qu vise à dévoiler la rapide croissance du secteur des productions pour adultes de Taïwan dans le monde. En 2022, @ladyyuan s'est retrouvée au premier rang parmi les producteurs les plus suivis de l'année, et ses supporters ont représenté 35 % du total de spectateurs, ce qui veut dire qu'un utilisateur de Swag sur trois est un fan de @ladyyuan. On trouve aussi plusieurs nouveaux visages parmi les 10 principaux créateurs de l'année, dont celui de @lolabb, qui a fait un tube retentissant dès sa première. Avec seulement quelques mois d'expérience, elle est devenue la 5e des créatrices les plus demandées de l'année.

Le nombre des spectateurs de contenus en direct a dépassé 100 millions ! Un total de près de 6 milliards de secondes ont été passées en avance rapide

SWAG est réputé pour la diversité de ses contenus de divertissement pour adultes, et l'écran de fin le plus usité en 2022 a été la page « Adult Live Streaming », avec 766 millions de vues et 2 millions de visites par jour de notre public mondial. Avec le caractère d'exclusivité temporaire des contenus, la page de story est devenue la deuxième la plus visitée avec environ 152 millions de vues.

Il est intéressant de voir que, en ce qui concerne les vidéos pour adultes complets, 91,81 % des spectateurs utilisent la fonction d'avance rapide. Les utilisateurs situés en Thaïlande ont présenté le taux d'avance rapide le plus élevé (93,25 %), tandis que les spectateurs du Vietnam sont ceux qui l'utilisent le moins, avec seulement 84,98 %. En 2022, un total de 5,78 milliards de secondes des contenus des vidéos SWAG longues ont été passés en avance rapide, soit une économie totale d'environ 183 ans pour apporter aux spectateurs le goût exquis de l'orgasme vite atteint.

Ces heures concernent les plus passionnés !

SWAG a présenté également des tableaux statistiques précis sur les périodes où le plus d'utilisateurs sont en ligne. L'an dernier, la période avec le plus de spectateurs en ligne a été le dimanche de minuit à 1 heure du matin, et la fenêtre la moins active a été le mardi de 17 à 18 heures. La comparaison des temps de permanence en ligne a montré que les utilisateurs de Singapour remportent la palme avec une moyenne de 6,66 minutes, les derniers étant ceux de Chine et du Vietnam avec la permanence en ligne la plus brève : 5,35 minutes.

Une augmentation effarante du trafic ! SWAG se lance le premier dans la révélation des secrets du secteur de la production pour adultes de Taïwan

Selon le 2022 SWAG INSIGHTS REPORT, le nombre de tous les types de créateurs s'est sensiblement accru et la qualité des contenus de la plateforme s'est grandement améliorée, ce qui a entraîné une croissance de 174.7 % du nombre de spectateurs des salles de diffusion en direct. SWAG a appuyé l'augmentation des revenus de milliers d'acteurs et actrices, dont plus de 300 ont gagné plus de 3000 USD par mois.

En plus de choyer les créateurs, SWAG n'hésite jamais à proposer une large gamme de bonus aux spectateurs. Sous forme de récompenses à la connexion, des expériences-cadeaux et des codes promo, un total de 1,3 milliard de diamants gratuits ont été distribués aux utilisateurs en 2022, ce qui correspond à 5,56 millions de stories, 740 000 vidéos longues, ou avec le prix de pré-commande, 1,1 million de sessions de spectacles à temps limité.

La vision de SWAG est de proposer une plateforme fournissant au public des services de divertissement pour adultes légaux et de haute qualité, et de permettre aux créateurs de contenus pour adultes de tirer profit de leurs inspiratrices créations. En dévoilant les rapports de données annuelles, SWAG espère aussi montrer au monde la puissance et le potentiel du secteur des productions pour adultes de Taïwan.

