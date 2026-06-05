Le Prime Day d'eSUN rencontre la Coupe du monde : pourquoi le PETG domine l'impression 3D

WUHAN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le Prime Day d'Amazon coïncide avec la Coupe du monde, une célébration mondiale du shopping commence. eSUN lance des promotions massives dans ses boutiques Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, offrant jusqu'à 60 % de réduction sur une large gamme de filaments d'impression 3D populaires. Des concours interactifs sur les plateformes sociales mondiales ajoutent encore à l'excitation entourant l'événement.

eSUN PETG Key Features eSUN PETG Versatile Applications

Parmi les best-sellers, la série PETG sort du lot. Offrant un bon équilibre entre la facilité d'utilisation du PLA et la solidité de l'ABS, le PETG est devenu le matériau de prédilection des fabricants et des ingénieurs. Les progrès récents en matière de matériaux et de matériel ont permis de réduire le cordage et d'obtenir des impressions impeccables avec des réglages standard, ce qui en fait un produit exceptionnellement bien adapté aux débutants.

Principales caractéristiques :

Résistance aux chocs et durabilité : moins susceptible de se fissurer ; idéal pour les composants structurels et les articulations robotiques.

moins susceptible de se fissurer ; idéal pour les composants structurels et les articulations robotiques. Résistance à la chaleur et aux intempéries : avec une température de déflexion thermique de 70 à 80°C, il s'adapte parfaitement à des environnements tels que les supports voiture et les boîtiers électroniques.

avec une température de déflexion thermique de 70 à 80°C, il s'adapte parfaitement à des environnements tels que les supports voiture et les boîtiers électroniques. Résistance aux produits chimiques et à l'humidité : conçu pour une fiabilité à long terme à l'intérieur et à l'extérieur.

conçu pour une fiabilité à long terme à l'intérieur et à l'extérieur. Polyvalence esthétique : disponible en version transparente brillante, mate, multicolore et phosphorescente.

Applications polyvalentes :

Automobile et électronique : prototypes fonctionnels, supports et pièces en petites séries.

Extérieur et maison : matériel de camping, rangement d'outils, abat-jour et accessoires fonctionnels.

Certifications et gamme de produits

La série PETG d'eSUN est fabriquée à partir de matières premières conformes aux normes de la FDA, à la norme EN71-3 et aux réglementations européennes en matière de contact alimentaire, ce qui garantit aux utilisateurs une qualité fiable et constante.

La gamme de produits comprend les options suivantes :

Débutants : PETG-Basic - abordable et facile à imprimer

Utilisateurs axés sur la productivité : PETG / PETG-HS - optimisé pour la vitesse et la qualité d'impression

Utilisateurs créatifs : PETG mat, multicolore et phosphorescent

Utilisateurs professionnels et ingénieurs : PETG-CF / PETG-ESD - des performances supérieures pour les applications exigeantes

À propos d'eSUN

eSUN est l'un des principaux fabricants mondiaux de matériaux d'impression 3D, offrant une gamme complète de filaments PLA, ABS, PETG et de qualité professionnelle aux utilisateurs du monde entier.

Contact avec les médias

Entreprise : eSUN

E-mail : [email protected]

Site web d'eSUN ：https://www.esun3d.com/voting-campaign/?utm_source=media&utm_medium=news&utm_campaign=voting-campaign

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