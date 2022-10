LE PRIX ABARCA RÉCOMPENSE LA RECHERCHE MÉDICO-SCIENTIFIQUE DANS SA 2e ÉDITION, PAR HM HOSPITALES

MADRID, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 2e édition du Prix International Dr. Juan Abarca pour les Sciences Médicales, le « PRIX ABARCA », a été décerné au Professeur Philippe J. Sansonetti, microbiologiste, et directeur de l'Unité de Pathogénie Moléculaire Microbienne de l'Institut Pasteur, avec une brillante carrière professionnelle de plus de 40 ans. Le professeur Sansonetti est considéré comme l'un des « fondateurs » de la microbiologie cellulaire pour ses recherches révolutionnaires sur la shigellose, une maladie qui touche 164,7 millions de personnes dans le monde, dont 163,2 millions dans les pays en développement et 1,5 million dans les pays industrialisés. Selon l'OMS, elle provoque 700 000 décès par an.

ABARCA PRIZE RECOGNIZES MEDICAL-SCIENTIFIC RESEARCH IN ITS 2ND EDITION, BY HM HOSPITALES

La cérémonie de remise du « PRIX ABARCA », qui s'est tenue à Madrid (Espagne), a rassemblé plus de 130 invités et personnalités de renom.

Le PRIX ABARCA est doté de 100 000 euros et d'un diplôme d'accréditation. Le lauréat a été choisi par un jury international composé du professeur Silvia G. Priori, du paléontologue espagnol Juan Luis Arsuaga, du président du Comité espagnol de bioéthique, Federico de Montalvo et du lauréat de la première édition du prix, le professeur Jean-Laurent Casanova, chercheur à l'hôpital universitaire Rockefeller de New York. Alberto Muñoz, chercheur au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) est président du jury.

Le professeur Sansonetti a déclaré : « C'est un honneur d'être récompensé par le PRIX ABARCA. Je tiens à remercier l'organisation de cette initiative espagnole, qui revêt une importance internationale, pour ce soutien important apporté à tous ceux d'entre nous qui se consacrent à la science médicale ».

La ligne de recherche du professeur Sansonetti se concentre sur la compréhension des différents aspects des bactéries du genre Shigella, qui provoque des formes graves de diarrhée. Ses travaux sont multidisciplinaires et vont de la biologie à la médecine, de la génétique moléculaire à la biologie cellulaire, de l'immunologie au développement de vaccins contre la dysenterie.

Le Dr Juan Abarca Cidón a déclaré que c'était un honneur de reconnaître des professionnels médicaux et scientifiques tels que le professeur Sansonetti qui, « avec un dévouement inlassable, contribuent au progrès et à l'innovation dans le domaine des soins de santé pour les populations du monde entier. »

À PROPOS DU « PRIX ABARCA »

La récompense du « PRIX ABARCA » a vu le jour en 2021 pour mettre en lumière sur la scène internationale l'impact des avancées et des innovations médico-scientifiques. Il est décerné à un chercheur qui a contribué de manière transcendantale à l'amélioration de la santé des personnes et des populations.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1931507/Philipe_Sansonetti.jpg

SOURCE HM Hospitales