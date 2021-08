Le processeur Inuitive NU4000 de vision 3D et IA prend en charge la détection d'obstacles d'Alps Alpine dans le scooter électrique nouvelle génération POLCAR [SPX-1] de Fukushin Electrics

Cette sélection confirme la supériorité du NU4000 en tant que processeur de périphérie IA de haute qualité, fiable et précis, pour toutes les plateformes de mobilité

RA'ANANA, Israël, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Inuitive, société de semi-conducteurs fabless qui développe des processeurs de vision avancés pour les dispositifs de périphérie, fournit son NU4000 à la multinationale japonaise Alps Alpine, qui l'intègre dans son unité de détection d'obstacles, utilisée par Fukushin Electrics dans son scooter électrique nouvelle génération adapté aux personnes à mobilité réduite.

Robots love NU4000 Alps Alpine obstacle detection unit of the POLCAR, powered by Inuitive’s NU4000 sensor, enables detection of obstacles such as people, objects, gutters, etc.

Basé sur une architecture exclusive, le NU4000 est un processeur de vision 3D et d'IA conçu pour être utilisé dans des appareils intelligents qui doivent voir et comprendre le monde qui les entoure. Parmi ses applications, la réalité augmentée et virtuelle, la robotique, les drones et l'intelligence artificielle des objets (AIoT).

Le POLCAR de Fukushin Electrics constitue la première étape et la plus avancée de l'élaboration de systèmes de mobilité intelligents et offre une expérience de scooter électrique plus sûre et plus sécurisée. Intégré à l'unité de détection des obstacles du POLCAR, le NU4000 d'Inuitive détecte à l'avance les obstacles potentiels tels que les personnes, les objets, les gouttières, etc. Le scooter émet alors une alerte sonore et lumineuse au conducteur, tout en décélérant et en s'arrêtant automatiquement pour éviter toute collision.

« Le NU4000 d'Inuitive combine la 3D et l'IA, ce qui permet au système de détection d'obstacles d'Alps Alpine de filtrer les informations non pertinentes tout en remplissant sa mission première : prévenir les collisions », explique Kenichi Kitatani, chef du projet Puissance et mobilité chez Alps Alpine. « Jusqu'à présent, la seule option était d'utiliser séparément un système exclusivement 3D, qui nécessite un traitement lourd pour générer des informations pertinentes, ou un système uniquement basé sur l'IA, qui détecte de nombreuses classes d'objets. Si une sensibilité élevée donne de bons résultats en matière de détection, elle peut également entraîner une surcharge du fait de la prise en compte de risques qu'il serait préférable de négliger. Le NU4000 offre le meilleur des deux mondes, dans une unité compacte. »

« Nous avons passé avec succès une série de tests et de contrôles rigoureux pour garantir notre conformité aux normes et aux exigences réglementaires les plus strictes, et notre sélection par Alps Alpine pour ce projet est donc une validation forte de notre technologie », déclare Shlomo Gadot, fondateur et PDG d'Inuitive. « Nous espérons que ce projet sera le catalyseur de nombreuses autres collaborations avec des intégrateurs en Asie du Nord-Est et ailleurs. »

« Le développement d'expériences utilisateur plus intelligentes est rendu possible par la détection haute qualité de la profondeur, le SLAM sur puce, la vision par ordinateur et des capacités d'apprentissage profond », affirme Rich Wawrzyniak, analyste de marché dans le domaine des ASIC et des SoC chez Semico Research Corp. « C'est ce qui rend le travail d'Inuitive si intéressant : il facilite le développement continu de produits intelligents. La vision et l'IA intégrées vont devenir des fonctions omniprésentes dans notre société, et Inuitive est bien placée pour aider les entreprises qui souhaitent ajouter ces capacités à leurs produits à l'avenir. »

À propos d'Inuitive

Inuitive est la première entreprise de semi-conducteurs fabless dans le domaine de la détection 3D. L'entreprise développe des technologies qui optimisent les expériences des consommateurs et renforcent les avantages concurrentiels des robots, des drones et des applications de réalité virtuelle et augmentée. Son processeur NU4000 de vision 3D et IA est basé sur une architecture exclusive qui associe des algorithmes, des ASIC et des solutions système qui permettent aux appareils d'acquérir des capacités plus proches de celles des humains.

La solution Inuitive, basée sur l'IA, comprend également un processeur de vision par ordinateur pour la détection de profondeur 3D et bénéficie de puissantes capacités d'apprentissage profond pour permettre aux appareils intelligents de devenir encore plus intelligents.

Pour plus d'informations sur Inuitive, veuillez consulter le site web de la société : http://inuitive-tech.com/ et sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCBtr49nB_xZ1nHK9YZzaaAg

Contact

Gur Dror

VP Business Development

Portable : +972 54 448 8908

E-mail : [email protected]

À propos d'Alps Alpine

Alps Alpine est un fabricant de premier plan de composants électroniques et d'équipements d'information embarqués qui a réalisé de nombreuses premières mondiales depuis sa création en 1948. La société dispose actuellement de 110 locaux dans 26 pays et régions du monde. Son portefeuille mondial comprend environ 40 000 produits et solutions, notamment des produits de consommation tels que des systèmes de navigation automobile, des dispositifs audio et vidéo pour voitures, des clés numériques utilisant des applications pour smartphones et la technologie blockchain, ainsi que des systèmes/services tels que la télésurveillance.

Pour de plus amples informations sur Alps Alpine, veuillez consulter le site Web de la société https://www.alpsalpine.com/e/.

À propos de Fukushin Electric

Depuis sa création en 1957, Fukushin Electric développe des technologies avancées et fabrique des produits de haute qualité dans des domaines aussi divers que l'automobile, l'habitat, les équipements industriels et l'aviation.

Pour plus d'informations sur Fukushin Electric, veuillez consulter le site web de la société : www.felco.co.jp.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0wMgBoVjoIM

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1584308/Inuitive_sensor.jpg

SOURCE Inuitive