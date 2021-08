Le prochain géant numérique : la révolution 4.0 de la Thaïlande

La Thaïlande abrite un écosystème favorable aux start-ups. En 2020, l'industrie numérique thaïlandaise a connu une croissance de plus de 10 % pour atteindre 20,6 milliards de dollars. En Thaïlande, le contenu numérique est une industrie robuste avec une valeur marchande totale estimée à 1,08 milliard de dollars américains en 2020, tirée par les industries du jeu, du Big Data et de l'animation. Le volume global des marchandises brutes en Thaïlande a atteint 18 milliards de dollars en 2020, soit une croissance impressionnante de 7 % par rapport à l'année précédente. L'économie numérique de la Thaïlande devrait atteindre 53 milliards de dollars américains d'ici 2025, selon le rapport e-Conomy SEA 2020 de Google, Temasek et Brain & Company. Le ministère de l'Économie et de la Société numériques a également renforcé la capacité des plateformes locales de commerce électronique, de divertissement numérique et de livraison de nourriture pour suivre l'implosion des achats en ligne associés à l'économie de confinement due à la pandémie de COVID-19, conformément à son Plan de développement de l'économie numérique qui a commencé en 2016.

La Thaïlande prête pour la 5G

La Thaïlande est l'un des premiers pays à adopter la transformation numérique de la technologie 5G. L'adoption par le pays de la politique économique 4.0 est de bon augure pour ses ambitions numériques. Le secteur devrait contribuer à plus de 30 % du PIB thaïlandais d'ici 2025, alors qu'il y contribue à moins de 20 % à l'heure actuelle, a déclaré Abel Deng, directeur général de Huawei Technologies Thaïlande. En septembre 2020, Huawei a lancé un centre d'innovation écosystémique 5G d'une valeur de 15 millions de dollars américains à Bangkok et prévoit d'investir 23 millions de dollars américains supplémentaires pour construire son troisième centre de données en 2021 afin de répondre à la demande croissante dans le corridor économique oriental (CEE), en particulier du secteur financier et des fournisseurs de services cloud.

Système de paiement électronique dynamique

Le paiement électronique est devenu le choix privilégié des transactions financières pour la plupart des Thaïlandais. Plus de la moitié de la population de la Thaïlande -- environ 30 millions de personnes avec une valeur transactionnelle de plus de 260 milliards de THB (8,4 milliards de dollars américains) -- n'utilise plus d'argent liquide. Le nombre d'utilisateurs PromptPay enregistrés en Thaïlande a dépassé les 50 millions en 2020, avec des transactions quotidiennes dépassant 2,5 milliards de dollars américains. D'après UnionPay et Nielsen, l'utilisation des services de paiement numérique par téléphone mobile, y compris PromptPay et Quick Response (QR) Code, connaît une croissance exponentielle : jusqu'à 75 % des acheteurs préfèrent le paiement par QR Code. Le gouvernement thaïlandais a noué des partenariats avec Krungthai Bank pour créer une plateforme de commerce électronique liée à la passerelle de paiement électronique du gouvernement, Pao Tang, et aux magasins Thong Fah (Pavillon bleu) Pracharat pour les détenteurs d'une carte de l'aide sociale de l'État, réalisant ainsi le rêve thaïlandais d'une société sans espèces. En 2022, les investissements dans les infrastructures numériques devraient augmenter de 20,5 % pour atteindre plus de 6,6 milliards de dollars américains et jusqu'à 8,4 milliards de dollars américains, grâce à la transformation numérique rapide et à l'adoption de nouvelles technologies.

Les grandes banques ont bénéficié de cette croissance en permettant aux applications mobiles de prendre en charge les paiements électroniques, tandis que les acteurs non bancaires lancent des promotions pour attirer plus d'utilisateurs du portefeuille électronique. La banque de Thaïlande a mis en œuvre la quatrième étape de sa feuille de route pour le système de paiement (2019-2021) afin de bâtir un écosystème qui soutient le paiement numérique comme choix privilégié.

Nouvelles initiatives

La Thaïlande considère également l'intelligence artificielle comme la prochaine caractéristique clé de son économie numérique. L'Agence gouvernementale DGA (Digital Government Development Agency), dédiée au développement du numérique, a établi un centre gouvernemental d'intelligence artificielle (IA) pour accroître l'efficacité et les services offerts par les organismes gouvernementaux en se concentrant sur trois fonctions de base : favoriser les réseaux et les systèmes pour le soutien à l'adoption de l'IA ; générer des plateformes numériques dans le cloud où les agences de l'État peuvent rechercher des conseils et des solutions d'IA pour leurs services ; et améliorer la qualification des fonctionnaires sur l'IA et l'analyse des données.

La Thaïlande a continué de faire de grands progrès en matière de numérisation complète. L'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, le paiement électronique et les technologies de pointe font partie des réalités quotidiennes de la plupart de ceux qui vivent dans le pays. Avec une politique industrielle forte qui favorise la numérisation, la Thaïlande est sur le point de devenir le prochain géant numérique asiatique grâce à l'adoption de la révolution numérique 4.0.

