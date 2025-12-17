Le prochain grand spectacle du Puy du Fou bientôt en tournée dans toute la France : ouverture de la billetterie demain

LES EPESSES, France, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Puy du Fou dévoile Mousquetaire coproduit par le Puy du Fou et RIVAJ Production. Ce spectacle inédit sera présenté pour la première fois à la Seine Musicale en novembre 2027 puis ira à la rencontre du public dans toutes les villes de France dès janvier 2028.

Fidèle au savoir-faire du Puy du Fou, cette création inédite proposera une expérience unique, dans la continuité de l'exigence artistique et technique qui distingue ses plus grandes réalisations. S'y mêlent aventures héroïques, combats, danse et scènes équestres servant une intrigue palpitante. Rythmé par une bande originale puissante créée par le compositeur Nathan Stornetta, ce spectacle épique réunit tous les ingrédients qui satisferont les amateurs de grand spectacle.

Imaginé comme une romance de cape et d'épée, Mousquetaire sera porté par une cinquantaine d'artistes : acteurs, danseurs, cascadeurs et cavaliers. Construit en deux actes de 52 minutes chacun, le spectacle alliera émotions, prouesses techniques, démesure visuelle et narration immersive.

« Nous allons embarquer nos spectateurs dans une aventure trépidante, pleine de rebondissements imprévisibles et de surprises esthétiques, une romance amoureuse passionnée, un véritable voyage au temps des mousquetaires et des intrigues… En un mot, la promesse d'émotions familiales intenses, intimes et grandioses. »

Nicolas de Villiers, Président du Puy du Fou.

« Nous sommes particulièrement fiers et honorés de nous associer au Puy du Fou pour la création de ce spectacle original qui pour la première fois quittera les murs d'un parc et relèvera le défi de l'itinérance. Nous sommes fiers d'apporter nos moyens humains, techniques, marketing et financiers pour permettre à cette création originale de respecter les standards de qualité exceptionnels du Puy du Fou à Paris et sur les routes de France. Ce spectacle marque pour nous le début d'une longue et fructueuse collaboration entre nos deux entités. »

Aurélien Binder et Thomas Held, respectivement Président et Directeur Général de RIVAJ GROUP.

puydufouentournee.com

