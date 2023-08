Le producteur agroalimentaire suisse augmente de 60 % sa vitesse de préparation des commandes grâce à un convoyeur intelligent à deux niveaux

Avec le système MagneMotion de Rockwell Automation, KNEUSS Güggeli, spécialiste suisse des produits alimentaires fins, a pu réduire ses coûts, augmenter sa productivité et optimiser son espace de travail. Une évolution majeure menée en collaboration avec Stöcklin Logistik AG, fournisseur OEM spécialisé dans l'intralogistique.

BRUXELLES, 14 août 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui que sa solution d'automatisation MagneMotion® a permis à la société KNEUSS Güggeli de concrétiser ses objectifs de gain de temps et d'espace, mais aussi de réduction globale des coûts, en installant une solution d'emballage personnalisée. Basée sur le système de convoyage intelligent à deux niveaux de Rockwell Automation, la solution mise en œuvre répond aujourd'hui aux besoins du producteur agroalimentaire suisse.

En collaboration avec le fournisseur OEM Stöcklin Logistik, spécialisé dans la manutention et le stockage, KNEUSS Güggeli ,l'une des principales entreprises de volaille en Suisse, a mis en place la solution compacte de Rockwell Automation pour améliorer de 15 % la productivité de ses processus d'emballage, d'étiquetage et de tri. Dans le même temps, sa vitesse de préparation des commandes est passée de 25 à 40 colis par minute.

« Nous avions besoin d'accélérer notre processus de préparation des commandes, dans un espace réduit et sans exposer nos collaborateurs à des risques, qu'il s'agisse du danger potentiel que représentent les pièces de machine en mouvement ou de niveaux de bruit excessifs », explique Max Studer, ingénieur principal chez Stöcklin. « La solution MagneMotion de Rockwell Automation s'est donc rapidement imposée. C'est en effet la seule technologie actuelle du marché à répondre pleinement à nos exigences. C'est aussi la seule à offrir l'intelligence et la flexibilité adaptées à nos besoins. »

La technologie innovante de Rockwell Automation permet au client de mettre en œuvre et d'arrêter rapidement les charges sans aucune perte de contrôle, en réduisant les goulets d'étranglement éventuels et en augmentant la productivité globale de la ligne d'emballage et de tri.

« Nous sommes extrêmement satisfaits du nouveau système », se félicite Daniel Kneuss, PDG de KNEUSS Güggeli. « Il nous permet d'être plus efficaces, plus sûrs et plus rapides dans l'exécution des commandes. La collaboration instaurée avec Stöcklin et Rockwell Automation s'est donc révélée extrêmement fructueuse. »

Après avoir créé un tout nouveau système personnalisé basé sur la solution MagneMotion, Stöcklin prévoit maintenant d'adapter et de commercialiser le produit pour d'autres clients, dans différents secteurs d'activité. « MagneMotion est un système hautement adaptable et configurable », note Max Studer. « Nous devrions donc assister à la montée en puissance de cette solution innovante, et de la demande correspondante, dans de nombreux types d'entreprises. »

