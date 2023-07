LE PRODUCTLIFE GROUPE ACQUIERT RNI ET ÉTEND SON OFFRE SCIENTIFIQUE ET RÉGLEMENTAIRE AUX PRODUITS GRAND PUBLIC

ProductLife Group (PLG), leader mondial de la conformité réglementaire pour les industries de la santé, renforce son expertise réglementaire dans le domaine des produits frontières avec l'acquisition de RNI, une société de conseil qui fournit des services réglementaires et scientifiques pour l'ensemble du secteur des produits de nutrition et de santé grand public.

PARIS, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), leader mondial spécialisé dans la prestation de services réglementaires et scientifiques, de vigilance et de qualité pour les industries de la santé, annonce l'acquisition de RNI, un cabinet d'experts en affaires réglementaires, médicales et scientifiques pour les produits de nutrition et de santé grand public, présent en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Co-fondé en 2006 par Violaine Chaumont, RNI offre une gamme complète de services réglementaires, dont la stratégie de développement, l'expertise scientifique et toxicologique, le travail de due diligence et les audits qualité. Grâce à sa maîtrise internationale des réglementations, l'équipe de RNI soutient et conseille les entreprises développant des produits de type nutraceutique, cosmétique, pharmaceutique, dispositifs médicaux, ingrédients actifs et aliments afin d'obtenir leur autorisation de mise sur le marché. La société bénéficie d'une base de données réglementaire et jurisprudentielle unique et de partenariats étroits avec des associations professionnelles spécialisées.

Violaine Chaumont, PDG de RNI, a déclaré : "Depuis notre création, nous avons entrepris d'apporter des connaissances expertes pour soutenir le développement, l'enregistrement et la conformité des produits grand public et aider les fabricants et les propriétaires de marques à naviguer dans les méandres de toutes les réglementations applicables. En rejoignant PLG, nous disposerons des ressources, de la couverture internationale et de la base de clients élargie dont nous avons besoin pour passer à la vitesse supérieure dans notre croissance".

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a déclaré : "Grâce à l'expertise réglementaire reconnue de RNI, nous serons en mesure d'apporter une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients, en les aidant à trouver leurs repères dans un marché de plus en plus difficile, où les limites entre les classifications réglementaires des produits deviennent de plus en plus floues. Les fortes synergies entre les compétences et les offres complémentaires de nos activités respectives permettront de servir nos clients existants tout en augmentant notre base de clients. Nous sommes convaincus que l'équipe de RNI renforcera notre capacité à répondre à la demande croissante des clients pour des services de commercialisation de produits sûrs et sains, à l'échelle mondiale".

About ProductLife Group:

La mission de ProductLife Group est de contribuer à l'amélioration de la santé humaine par la fourniture de services de conformité règlementaire, pour une utilisation sûre et efficace des solutions médicales. Depuis bientôt 30 ans, PLG accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, en combinant expertise locale et couverture géographique mondiale dans plus de 150 pays. PLG propose des prestations de conseil et d'externalisation dans les domaines des affaires règlementaires, de la qualité et conformité, et de la vigilance et information médicale, qui couvrent aussi bien les produits existants sur le marché que les thérapies et outils de diagnostic innovants.

Avec pour objectif d'améliorer constamment la valeur qu'il délivre à ses employés et à ses clients, PLG s'engage sur le développement de partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la maîtrise des coûts.

Pour plus d'informations, visitez https://www.productlifegroup.com/

RNI

Co-fondée en France par Violaine Chaumont en 2006, RNI offre une expertise pointue dans le domaine des affaires réglementaires, médicales et scientifiques pour les produits de nutrition et de santé. RNI est une passerelle entre les pays et permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs nationaux et internationaux. RNI a étendu sa couverture en ouvrant des bureaux aux États-Unis en 2015 et au Royaume-Uni en 2019. Le cabinet dispose également d'un réseau fort de partenaires locaux en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

L'objectif de RNI est et sera toujours le même : réfléchir au-delà de la simple conformité, aborder les développements et les projets, même les plus complexes, d'une manière audacieuse et stratégique.

Pour plus d'informations, visitez https://www.rni-consulting.com/

