Le programme Biotherm Water Lovers s'engage aux côtés de Surfrider Foundation Europe dans la lutte contre la pollution plastique

Le nouveau partenariat entre Biotherm Water Lovers et Surfrider Foundation Europe aura pour objectifs de sensibiliser le grand public aux risques liés à la pollution plastique et de créer un mouvement international pour influencer positivement les comportements à l'échelle globale. Partageant le même désir de préserver les océans, les littoraux et les berges, le programme Biotherm Water Lovers et Surfrider Foundation Europe travailleront ensemble cette année pour mobiliser des bénévoles dans toute l'Europe et soutiendront plus de 2 200 nettoyages de plages organisés par l'ONG via une initiative mondiale de collecte des déchets. Chaque année, en moyenne, la fondation collecte une quantité impressionnante de déchets représentant 1 977m 3 grâce à des volontaires, actifs sur le terrain à l'échelle locale.

Depuis sa création en 1952, l'eau a toujours fait partie de l'ADN de Biotherm. En 2012, Biotherm a ancré son engagement profond en faveur de la protection des océans et la lutte contre la pollution plastique en créant le programme Water Lovers. L'engagement durable de Biotherm comprend, d'une part, une mission de développement de l'économie circulaire à court, moyen et long terme et, de fait, de réduction de sa consommation de plastiques ; et, d'autre part, d'une mission d'engagement aux côtés d'acteurs associatifs majeurs en France et dans le monde pour la préservation, la recherche et l'éducation sur les océans et ce qui menace leur santé.

"Depuis 2012, Biotherm est une marque engagée dans la protection des océans, engagement inspiré de l'origine même de la marque : un micro-organisme aquatique1. Water Lovers, c'est notre programme d'action en faveur des océans, pour contribuer à leur préservation grâce à la recherche scientifique et à des partenariats forts. En temps d'urgence environnementale, l'information du public sur les méfaits de la pollution plastique est importante, mais c'est l'action des organisations et des volontaires sur le terrain qui est cruciale. C'est pour cette raison que nous travaillons avec des experts internationaux du sujet afin de sensibiliser les communautés et générer un impact positif au quotidien. L'année 2020 sera consacrée à accompagner notre nouveau partenaire Surfrider Foundation Europe dans ses initiatives sur le terrain, et d'être présents aux côtés des bénévoles dans toute la région. »

Giulio Bergamaschi – Président Biotherm International

« L'océan est essentiel à la vie sur Terre. C'est une source d'oxygène et de nourriture, il régule le climat et héberge une multitude d'écosystèmes très menacés par nos activités humaines. Surfrider Foundation Europe travaille au quotidien avec des acteurs clés visant à défendre ce bien commun à l'humanité, dans le seul but de déclencher de véritables changements au cœur de nos sociétés. C'est dans cette optique que Surfrider Foundation Europe rejoint aujourd'hui le programme Biotherm Water Lovers, avec l'ambition de soutenir et de challenger la marque à améliorer son impact environnemental et à susciter une prise de conscience »

Florent Marcoux – Directeur Général de Surfrider Foundation Europe

BIOTHERM WATER LOVERS : UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE VERS L'ECO-RESPONSABILITE & L'ECO-CONCEPTION

Minimiser l'impact des formules sur les oceans

Dès 2012, la marque Biotherm était pionnière en terme de beauté responsable et durable en interdisant les microbilles plastiques dans ses produits à rincer. En 2017, Biotherm teste son premier lait solaire Waterlover sur une plateforme de tests environnementaux qui permet de développer des formulations respectueuses de la vie aquatique. En 2019, la marque a annoncé une nouvelle charte de formulation visant à réduire l'impact des formules sur l'eau et basée sur des exigences très strictes en matière d'écotoxicité, de biodégradabilité et d'utilisation accrue d'ingrédients formulés grâce à la bioscience.

Promouvoir l'économie circulaire pour les emballages

Biotherm s'engage à adopter une approche non fossile pour tous les emballages plastiques des nouveaux produits.

Par ailleurs, la marque réduira sa consommation de plastique vierge en utilisant du plastique recyclé et s'engagera en outre à soutenir l'utilisation d'alternatives durables :

En 2020, tous les emballages en PET seront fabriqués à partir de PET 100% recyclé.

D'ici 2023, la marque veillera à ce que tous les produits soient constitués d'au moins 50% de plastique recyclé et commencera à introduire du plastique bio-recyclé (processus de recyclage enzymatique) 2 .

. D'ici 2025, Biotherm aura une approche à 80% sans fossile dans sa consommation de plastique à l'échelle globale. Pour favoriser une économie circulaire, Biotherm s'engage à ce que 100% de ses emballages plastiques soient réutilisables ou recyclables d'ici 2025.

BIOTHERM WATER LOVERS – 1 ENGAGEMENT, 3 PARTENAIRES

Mission Blue, partenaire historique pour la préservation des océans (2012)

Depuis 2012, lors de la création du programme Water Lovers, Biotherm travaille avec Mission Blue. Fondé par Dr. Sylvia Earle, Mission Blue a pour mission de protéger des lieux d'intérêt particuliers et essentiels à la santé des océans à travers le monde. Ces endroits – connus sous le nom de « Hope Spots » (« zones d'espoir ») – sont essentiels à la mission en cours de restauration de la biodiversité et de préservation des océans.

La fondation Tara Océan, partenaire héroïque de la recherche scientifique (2017)

Depuis 2017, Biotherm travaille aux côtés de la Fondation Tara Océan, un organisme à but non lucratif qui collabore avec des institutions scientifiques pour étudier l'impact du changement climatique sur l'océan. Tara possède une goélette légendaire de 36 mètres de long, qui a été construite pour supporter des conditions extrêmes et qui sert de plate-forme pour des missions de recherche scientifique de pointe. Le bateau a effectué 13 expéditions que Biotherm contribue maintenant à financer. Cette recherche permet à Biotherm de minimiser l'impact de ses produits sur le milieu aquatique, notamment sa gamme de produits solaires Waterlover qui s'engage à être respectueuse de la vie aquatique.

1. Vitreoscilla filiformis, plancton thermal découvert dans les Pyrénées françaises en 1952, utilisé dans plus de 130 formules Biotherm pour son pouvoir régénérant ; et dont la multiplication par bio-fermentation (Fermogenèse™) a lieu dans le centre de recherche Biotherm de Tours, en France.

2. Le plastique bio-recyclé n'est pas du plastique biodégradable.

