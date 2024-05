Le programme de projections en HDR de Barco à Cannes ouvre officiellement ses portes au Cineum Cannes

Une série de films sélectionnés par la critique est projetée en HDR by Barco avec la technologie Lightsteering

CANNES, France, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Barco, leader des solutions de cinéma alimentées au laser, a annoncé que son programme spécial de projection à Cannes, qui présente des titres acclamés par la critique, préparés pour le format révolutionnaire HDR by Barco et projetés dans ce format, est ouvert dès à présent et jusqu'au 22 mai dans la salle 8 du Cineum Cannes. Le programme soigneusement sélectionné met en évidence les lauréats des festivals de Belgique, d'Italie, d'Allemagne et des États-Unis, qui font leurs débuts mondiaux dans l'époustouflant HDR Lightsteering de Barco.

Les films du programme HDR de cette année sont les suivants : PERFECT DAYS du réalisateur Wim Wenders, lauréat de la Palme d'Or, THE 8 MOUNTAINS, lauréat du Grand Prix du Jury de Cannes 2022, ainsi que le thriller à succès WIL de Tim Mielant, qui fera ses débuts sur le marché français. Barco, en collaboration avec DTS, présentera également des projections spéciales HDR by Barco du dernier film d'A24/Metropolitan, CIVIL WAR, avec le système de son immersif DTS:X. Le programme complet de ces titres et d'autres est disponible à l'adresse suivante : https://pardot.barco.com/en/events/cannes .

« Le nouveau projecteur Lightsteering à imagerie à grande gamme dynamique (HDR) de Barco offre des possibilités illimitées de créativité en post-production, a déclaré Tom Mulder, coloriste pour le film WIL. La gamme dynamique et le gamut nous permettent de donner vie aux images comme jamais auparavant. Son lancement sera considéré comme un moment clé dans l'expérience du cinéma numérique. »

Chaque film sélectionné pour cette présentation a été méticuleusement préparé pour une présentation HDR cinématographique à l'aide de l'écosystème HDR by Barco, qui vient d'être lancé, afin de donner vie à la vision du cinéaste dans un format inégalé par rapport à tout ce qui était disponible jusqu'à présent pour le cinéma haut de gamme. Grâce à la technologie brevetée Lightsteering de Barco, les projecteurs HDR by Barco redistribuent la lumière dans chaque image, ce qui permet d'obtenir des tons clairs plus lumineux et des tons foncés plus profonds pour des images riches, brillantes et contrastées.

« En remastérisant WIL pour le cinéma HDR à l'aide de la technologie Lightsteering de Barco, nous nous sommes rendu compte que l'étendue supplémentaire des hautes et basses lumières offre la possibilité d'attirer le public plus profondément dans l'image et de créer une couche supplémentaire d'impact visuel. On peut l'utiliser pour renforcer le réalisme ou, si on le souhaite, le spectacle », a expliqué Robrecht Heyvaert, directeur de la photographie du film REBEL, acclamé par la critique, de BAD BOYS FOR LIFE de Sony Pictures et du prochain film BAD BOYS: RIDE OR DIE.

HDR by Barco s'appuie sur la projection Lightsteering pour offrir une présentation HDR de première qualité au cinéma grâce au déploiement stratégique de la lumière laser à l'écran. Développée pour répondre aux nouvelles recommandations DCI HDR des studios pour la prochaine génération de technologies cinématographiques lumineuses, la suite de produits HDR de Barco comprend la projection cinématographique, ainsi que des outils et des technologies de post-production conçus pour permettre un pipeline de contenu transparent du studio aux écrans de cinéma.

« Les cinéphiles et l'industrie du cinéma attendaient de véritables solutions d'imagerie à grande gamme dynamique pour le cinéma, a commenté Gerwin Damberg, vice-président exécutif de Barco Cinema. Avec HDR by Barco, nous avons développé un écosystème complet qui offre des présentations de qualité supérieure aux spectateurs, qui est accessible aux cinémas et qui s'intègre parfaitement dans les flux de travail de post-production. La suite de technologies HDR by Barco permet aux cinéastes d'atteindre un nouveau niveau de narration grâce à une palette de couleurs, d'ombres et de reflets considérablement élargie. Nous sommes ravis d'apporter la première série de projections HDR à Cannes cette année et de présenter la puissance stupéfiante du HDR Lightsteering pour transformer et élever encore l'expérience cinématographique. »

Barco Cinema est le principal fournisseur de cinéma laser avec plus de 35 000 écrans laser déployés à ce jour. HDR by Barco est l'ajout le plus récent au portefeuille de technologies de cinéma laser primées de l'entreprise, qui permettent aux plus grands exploitants de salles de cinéma du monde entier de vivre des expériences cinématographiques.

La série de projections HDR de Barco à Cannes se déroulera d'aujourd'hui au 22 mai 2024 dans la salle 8 du Cineum Cannes, à Cannes, en France. Pour plus d'informations et pour connaître le programme des projections HDR de Barco, rendez-vous sur : https://pardot.barco.com/en/events/cannes

À propos de Barco Barco, dont le siège social se trouve à Courtrai (Belgique), est une entreprise mondiale leader en matière de technologie de visualisation, de mise en réseau et de collaboration. Ses solutions innovantes sont à l'origine d'avancées sur les marchés des soins de santé, des entreprises et du divertissement. Au cœur du succès de Barco se trouvent plus de 3 000 « visionneurs » dévoués, chacun contribuant avec passion à la conduite du changement par le biais de la technologie. Coté sur Euronext (BAR), Reuters (BARBt.BR) et Bloomberg (BAR BB), Barco a réalisé un chiffre d'affaires de 1 050 millions d'euros en 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.barco.com ou suivez nos pages X, LinkedIn, YouTube, Instagram et Facebook.Barco. Visionner un avenir radieux. © 2024