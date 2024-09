Le projet CAST fusionne la culture K et le commerce à Maison&Objet 2024

Lors de la prestigieuse exposition Maison&Objet, le projet CAST a mis en évidence l'influence mondiale croissante de la culture K de la Corée du Sud, en fusionnant l'artisanat traditionnel et les opportunités commerciales.

SEOUL, Corée du Sud, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À Maison&Objet 2024, l'un des salons professionnels les plus connus au monde pour le style de vie et la décoration d'intérieur, le "Projet CAST" sud-coréen a présenté l'évolution de l'interaction entre la culture et le commerce. Soutenu par le ministère sud-coréen de la culture, des sports et du tourisme et par la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE), le projet a montré comment la culture coréenne étend son influence au-delà du divertissement dans divers secteurs du commerce mondial, notamment l'habitat et la décoration intérieure.

The CAST Project fuses K-Culture and commerce at Maison&Objet 2024

Le projet CAST a présenté une collection d'environ 70 articles uniques provenant de 11 PME coréennes, attirant ainsi l'attention des acheteurs internationaux. Au cours de l'événement, plus de 1 300 professionnels de l'industrie ont visité l'exposition CAST, ce qui a donné lieu à plus de 250 réunions d'affaires, dont près de 190 ont été considérées comme des pistes prometteuses. Cette initiative a non seulement souligné la capacité de la Corée du Sud à combiner contenu culturel et produits innovants, mais elle a également attiré l'attention sur le rôle croissant du pays dans le commerce mondial.

Les dépenses consacrées aux produits culturels coréens vont presque doubler

Un accord historique conclu à l'occasion de l'exposition a confirmé cette tendance : STYLEJIEUM, une entreprise coréenne connue pour ses meubles traditionnels, a obtenu un contrat immédiat avec le Huntington Art Museum. Cet accord témoigne de l'attrait mondial du design et de l'héritage culturel coréens et ouvre de nouvelles perspectives sur les marchés européens et américains.

Le projet CAST s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir la Hallyu (la vague coréenne) à l'échelle mondiale. En intégrant le riche patrimoine culturel de la Corée à l'entreprise commerciale, l'initiative vise à favoriser les échanges interculturels tout en soutenant la croissance internationale des PME coréennes. Alors que l'intérêt mondial pour la culture coréenne ne cesse de croître, une nouvelle étude publiée par TikTok et Kantar suggère que les dépenses consacrées aux produits culturels coréens devraient presque doubler, pour atteindre 143 milliards de dollars d'ici 2030.

CAST est une plateforme sur laquelle le contenu culturel coréen est commercialisé avec succès.

"Le projet CAST représente une étape importante dans l'expansion mondiale de la culture coréenne. En combinant des produits créatifs avec un contenu culturel, nous construisons une plateforme où les PME coréennes peuvent prospérer à l'échelle internationale. La réaction de Maison&Objet a montré que la K-Culture peut non seulement servir de divertissement, mais aussi de moteur du commerce mondial", a déclaré Pak Chang-Sik, président de KOFICE .

