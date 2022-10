Le projet "DELI.M.E.A.T." vous emmène à la découverte de la Mortadella Bologna IGP.

Le 24 octobre célèbre le #MortadellaDay

PARIS, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- " DELI.M.E.A.T. - DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE ", le projet cofinancé par l'Union qui réunit le Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, le Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna et le Consorzio Cacciatore Italiano dans le but d'augmenter le niveau de connaissance et de reconnaissance de ces salaisons sur les marchés italien et français, est heureux de présenter la Mortadella Bologna IGP aux consommateurs français.

"DELI.M.E.A.T." vous emmène à la découverte de la Mortadella Bologna IGP

Et il n'aurait pas pu choisir un meilleur jour que celui-ci. Le 24 octobre 1661, il y a exactement 361 ans, à Bologne, le cardinal Farnese a émis une proclamation codifiant, pour la première fois, la production de la mortadelle, établissant de fait le premier cahier des charges de la mortadelle de Bologne, similaire à l'IGP d'aujourd'hui.

Depuis plusieurs années, le Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna a choisi de célébrer cet anniversaire en organisant la Journée de la mortadelle.

L'événement, qui se déroulera physiquement en Italie, à Rome, mais qui aura une portée internationale dans le monde numérique grâce à l'hashtag #MortadellaDay, est dédié à tous les amateurs de la " Reine rose des charcuteries " qui sont invités à partager sur les réseaux sociaux des recettes, des souvenirs, des parfums et des expériences liés à la Mortadella Bologna IGP.

Pour renforcer l'aspect international de la journée et surtout la relation avec le public français, le chef transalpin Bernard Fournier a été invité sur la "piazza" de Rome. Après avoir été directeur du Hilton à Paris, il est arrivé en Italie pour aider à promouvoir l'excellence de la cuisine française dans le « Bel Paese ». Depuis 20 ans, il dirige avec sa femme le restaurant "Da Candida" à Campione d'Italia, où il mélange habilement sa tradition culinaire avec des ingrédients italiens et l'excellence de la nourriture.

Mais qu'est-ce qui fait de la Mortadella Bologna IGP l'une des charcuteries traditionnelles italiennes les plus populaires en France et dans le monde ?

Elle a une histoire glorieuse, dont les racines remontent à l'époque romaine, mais elle est parfaitement en phase avec les dictats de la science nutritionnelle moderne. En effet, 100 g de Mortadella Bologna IGP contiennent environ 288 calories, soit moins qu'une assiette de pâtes. De plus, elle ne contient que 60/70 milligrammes de cholestérol par 100 grammes, comme la viande blanche la plus diététique.

La reconnaissance européenne IGP (Indication Géographique Protégée), obtenue en 1998, certifie également que la Mortadella Bologna est sûre et garantie parce qu'elle est contrôlée, de haute qualité parce qu'elle est produite selon la recette traditionnelle, et évidemment fabriquée en Italie.

Mais surtout, il est bon et se déguste aussi bien en tant qu'ingrédient d'une recette qu'en tant que tel, fraîchement coupé en tranches. En fait, la Mortadella Bologna IGP possède une polyvalence unique ! Il est célèbre dans le monde entier comme ingrédient principal des tortellini, il est excellent dans les boulettes de viande ou peut être inclus dans des plats italiens historiques tels que les lasagnes et la parmesan.

En revanche, pour les connaisseurs de la dégustation pure, il est indispensable de le couper en tranches ou en cubes très fins et de l'accompagner d'une pizza blanche ou de pain frais.

