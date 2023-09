LE PURE ONE STATION LA CLEAN STATION 4-EN-1, INNOVANTE DE TINECO

PARIS, le 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, élargit sa gamme de produits et dévoile le tout nouveau PURE ONE STATION lors de l'IFA 2023. Le PURE ONE STATION est une station de nettoyage 4-en-1 innovante qui grâce à sa base d'accueil permet à l'aspirateur de vider son contenu dans un sac anti allergène. Doté de fonctionnalités avancées et d'une technologie de pointe, le PURE ONE STATION offre une efficacité de nettoyage inégalée.

Le PURE ONE STATION est l'allié parfait pour un nettoyage simple et efficace, combinant quatre fonctions importantes dans un seul appareil. De plus, après chaque utilisation, l'aspirateur se nettoie lui-même sur la station, se charge et est soigneusement rangé en même temps.

Caractéristiques du produit :

60 jours d'utilisation sans tracas avec le réservoir Eco de 3 litres : il peut contenir la saleté et la poussière jusqu'à 60 jours, ce qui réduit la fréquence de nettoyage et facilite l'entretien.

Autonettoyant : La station vide automatiquement le réservoir et nettoie toutes les pièces - de la brosse au tube, en passant par les filtres.

La brosse ZeroTangle™ : spécialement conçue par Tineco, elle capture et piège efficacement les poils et est idéale pour les propriétaires d'animaux de compagnie.

Le capteur intelligent Tineco iLoop™ assure une aspiration précise. Le capteur iLoop détecte la quantité de poussière et s'ajuste en conséquence. La station optimise le temps de nettoyage en fonction du niveau de saleté.

Filtration en 5 étapes avec H13 HEPA : Un air plus frais et plus sain avec le système de filtration HEPA avancé en 5 étapes. Le système de filtration capture jusqu'à 99,99 % des particules de poussière aussi petites que 0,3 micromètre, assurant un air pur dans toute la maison.

Caractéristiques techniques Aspirateur PURE ONE STATION

Puissance: 270 W

Batterie: 14.4V 4000mAh

Durée: 15-60 minutes

Temps de charge: 4-5 heures

Niveau sonore : <77 dBA

Réservoir à poussière: 0,3 L

Affichage LED

Poids: 2,4 kg

Caractéristiques techniques Station de nettoyage PURE ONE

Puissance: 550 W

Niveau sonore : 79 dBA

Réservoir à poussière: 3L

Affichage LED

Poids: 7 kg

« Après notre événement de lancement réussi à l'IFA 2023, nous sommes ravis de présenter la station de nettoyage 4-en-1 innovante à nos clients. Dotée de fonctionnalités avancées et d'une technologie de pointe, elle offre une efficacité de nettoyage inégalée », déclare Marco Getz, directeur général de Tineco Europe.

Le PURE ONE STATION dispose d'un écran LED moderne pour un guidage intuitif de l'utilisateur.

L'aspirateur Pure One Station sera disponible dès le 4 septembre sur le site officiel de Tineco et sur Amazon au prix de 799 euros.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

