Le rapport de prospective « Global Investor Outlook » de Colliers prévoit une hausse de 50 % des investissements mondiaux en 2021

PARIS, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La société de services professionnels diversifiés et de gestion de placements de premier plan Colliers International Inc. (NASDAQ : CIGI) (TSX : CIGI) révèle que les investisseurs sont très optimistes quant à un rebond du marché en 2021, selon son nouveau rapport « Global Capital Markets 2021 Investor Outlook ». L'étude de Colliers prévoit une hausse de 50 % des investissements au cours du second semestre de l'année 2021, ce qui laisse présager un large regain de confiance dans le marché immobilier grâce aux récents développements de vaccins et à la poursuite des mesures de relance du gouvernement.

« D'après notre analyse globale qui nous donne une vue d'ensemble des intérêts des investisseurs et de leurs attentes, les vents contraires sur le long terme dans le secteur immobilier restent intacts. Avec un important volume de capitaux levés dans le monde entier et le besoin d'actifs réels, les investisseurs sont impatients de déployer le capital accumulé et de saisir les opportunités qui se présenteront au cours de l'année », a déclaré Tony Horrell, responsable mondial des marchés de capitaux chez Colliers International. « Nous nous attendons à voir la courbe des risques s'envoler cette année, les investisseurs explorant tous les types d'actifs, des maisons de retraite jusqu'aux projets d'infrastructures publiques. »

Le rapport qui a sondé près de 300 personnes dont certains grands investisseurs institutionnels, des sociétés immobilières cotées en bourse, des fonds souverains, des fonds de capital-investissement, des gestionnaires de patrimoine et des gestionnaires de fonds tiers, indique que 98 % des investisseurs de tous horizons cherchent à élargir leur portefeuille, et environ 60 % à le faire de plus de 10 %. En outre, 67 % des personnes interrogées dans la région EMEA et 88 % des personnes interrogées aux États-Unis prévoient leur prochain investissement dès le premier trimestre 2021.

Parmi les autres éléments clés du rapport « Global Capital Markets 2021 Investor Outlook » de Colliers, on peut citer :

Les bureaux urbains de premier plan restent une cible privilégiée. Les investisseurs disposant de capitaux internationaux sont attirés par l'ampleur et la fluidité du secteur des bureaux dans les grands pôles commerciaux tels que New York, Londres et Sydney . Il est important pour les investisseurs de disposer d'actifs dans les bureaux qui répondent à des critères de santé, de durabilité ainsi qu'à des critères techniques.

Les secteurs de la logistique et de l'habitat sont florissants. Ces deux secteurs ont été parmi les trois premiers choix des investisseurs toutes régions confondues. La demande intense suscitée par ces actifs obligera les investisseurs à élargir leur champ d'action géographique et à constituer des portefeuilles par le biais de plates-formes de co-entreprises et de partenariats locaux.

Des possibilités de réutilisation des biens à prix réduit dans le commerce de détail et l'hôtellerie. Les investisseurs s'attendent à des réductions de prix de plus de 20 % dans ces secteurs. Ils représentent une rare opportunité d'acquérir des actifs de base et des actifs en difficulté pour des initiatives de reconversion ambitieuses.

Les alternatives, les plates-formes et les partenariats jouent un rôle plus important. La demande croissante d'actifs alternatifs tels que les centres de données, les résidences pour personnes âgées et les sciences de la vie, est le reflet de changements structurels plus larges amplifiés par la pandémie.

Pour plus de détails, l'intégralité du rapport de prospective de Colliers « Global Capital Markets 2021 Investor Outlook » peut être téléchargée sur le site corporate.colliers.com.

