Компания Colliers прогнозирует рост мировых инвестиций на 50% в 2021 г.

- Согласно новому отчету компании о международной инвестиционной деятельности, 98% инвесторов планируют нарастить свои портфели--

ТОРОНТО, 19 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Международная консалтинговая компания Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) отметила оптимистичный настрой инвесторов относительно восстановления рынка в 2021 году, о чем свидетельствуют прогнозы для новых мировых рынков капитала на 2021 год. Результаты проведенных компанией Colliers исследований указывают на 50% рост инвестиционной активности во второй половине года, что свидетельствует о восстановлении доверия к рынку недвижимости с учетом успехов в разработке вакцин против COVID-19 и оказания государственной поддержки.

«Благодаря анализу мировой инвестиционной деятельности, охватывающему интересы и планы инвесторов, удалось выяснить, что в сфере недвижимости по-прежнему сильны факторы, способствующие развитию сектора. Учитывая огромный объем привлеченных акций на мировых рынках, а также потребность в реальных активах, инвесторы будут стремиться найти применение избыточному капиталу в течение года и искать новые возможности, — заявил глава фондовых рынков в Colliers International Тони Хоррелл (Tony Horrell). — Ожидается, что в этом году кривая риска пойдет вверх: инвесторы изучат все типы активов, начиная с домов престарелых и заканчивая проектами в области общественной инфраструктуры».

Доклад компании опирается на мнения почти 300 респондентов, среди них — крупные институциональные инвесторы, котирующиеся на биржах компании по управлению имуществом, фонды национального благосостояния, фонды прямых инвестиций, семейные предприятия и сторонние финансовые управляющие. Отмечается, что 98% инвесторов во всех регионах планируют нарастить свои портфели, а около 60% планируют расширить их более чем на 10%. Кроме того, 67% респондентов в регионе Европа, Ближний Восток и Африка и 88% респондентов в США планируют начать вкладывать средства уже в первом квартале 2021 года.

Среди других ключевых моментов в отчете о прогнозах для мировой инвестиционной деятельности на 2021 год можно выделить следующие:

Офисы в крупных городах по-прежнему являются основным активом. Инвесторы, владеющие международным капиталом, по-прежнему интересуются офисными помещениями в крупных коммерческих центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Сидней. Владение офисами, которые соответствуют требованиям в области охраны здоровья, устойчивого развития и технической безопасности, имеет важное значение для инвесторов.

Инвесторы, владеющие международным капиталом, по-прежнему интересуются офисными помещениями в крупных коммерческих центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон и Сидней. Владение офисами, которые соответствуют требованиям в области охраны здоровья, устойчивого развития и технической безопасности, имеет важное значение для инвесторов. Логистика и жилищное строительство процветают. Оба сектора вошли в тройку самых привлекательных для инвесторов во всех регионах. Высокий спрос на эти активы требует расширения географии инвестиционной деятельности и формирования портфелей за счет создания платформ для совместных предприятий и организации местных партнерств.

Оба сектора вошли в тройку самых привлекательных для инвесторов во всех регионах. Высокий спрос на эти активы требует расширения географии инвестиционной деятельности и формирования портфелей за счет создания платформ для совместных предприятий и организации местных партнерств. Возможность смены целевого назначения розничных и гостиничных дистресс-активов. Инвесторы ожидают, что скидки на активы в этих секторах достигнут более 20%. Это дает редкую возможность приобретения основных активов, а также активов, находящихся в бедственном положении, для реализации амбициозных планов по смене целевого назначения.

Инвесторы ожидают, что скидки на активы в этих секторах достигнут более 20%. Это дает редкую возможность приобретения основных активов, а также активов, находящихся в бедственном положении, для реализации амбициозных планов по смене целевого назначения. Альтернативы, платформы и партнерства играют все более важную роль. Растущий спрос на альтернативные активы, например центры обработки данных, дома престарелых и помещения медицинского назначения, отражает более широкие структурные изменения, усугубляемые пандемией.

Более подробная информация о прогнозах для мировых рынков капитала от компании Colliers на 2021 г. размещена на сайте компании: corporate.colliers.com.

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О компании Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI) является мировым лидером в области коммерческой и жилой недвижимости. Компания насчитывает более 18 000 квалифицированных профессионалов, работающих в 68 странах мира. Деятельность Colliers International в России началась в 1994 году, на сегодняшний день в офисах в Москве и Санкт-Петербурге работает более 600 сотрудников.

Специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам по всему миру. Услуги включают в себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости, глобальные решения для корпоративных клиентов, инвестиционные продажи, управление проектами и эффективное планирование рабочего пространства, управление недвижимостью, консалтинг, оценку, а также специализированные исследования рынка. Девелоперам жилой недвижимости специалисты Colliers предоставляют полный цикл эксклюзивных и ко-эксклюзивных услуг по проектам – от продажи / приобретения земельных участков под жилую застройку до разработки коммерческих концепций и осуществления брокериджа и маркетинга проектов.

В рейтинге работодателей России, проведенном HeadHunter в 2019 году, Colliers International занимает 1 место в категории «Строительство и недвижимость» и 28 место в общем списке (всего в рейтинге оценивалась 241 компания).

Colliers, единственная из компаний на рынке консалтинговых услуг в сфере недвижимости, уже 14 лет подряд входит в рейтинг «100 лучших аутсорсинговых компаний мира» по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP).

Компания является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), Российского Совета по экологическому строительству, Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ), Ассоциации менеджеров России, Ассоциации «Объединение административно-хозяйственных профессионалов», а также Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (SPIBA).

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