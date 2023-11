LE RAPPORT ESG 2023 DE WATERS SOULIGNE SES PROGRÈS CONTINUS EN MATIÈRE D'ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ

Résumé de l'article :

Waters progresse fortement dans son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35 % d'ici 2025, grâce à l'utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables/à faible teneur en carbone et à une nouvelle réduction des émissions de scope 1 et de scope 2 de 27 % par rapport à la base de référence établie en 2016.

en carbone et à une nouvelle réduction des émissions de scope 1 et de scope 2 de 27 % par rapport à la base de référence établie en 2016. Les initiatives de l'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion contribuent à l'augmentation du nombre de femmes occupant des postes de direction ; les programmes étendent la portée de la Waters Student Academy à plus de 300 étudiants issus de communautés historiquement sous-représentées dans les domaines des STIM.

Le rapport ESG 2023 détaille l'approche de Waters et sa mise en conformité avec les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, en français « Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat »).

MILFORD, Massachusetts, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE: WAT) a publié aujourd'hui son rapport 2023 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui souligne les progrès de l'entreprise vers la réalisation de ses objectifs de durabilité. Le rapport met également en évidence les pratiques de Waters soutenant les clients dans leurs initiatives de développement durable, dans des domaines tels que les produits économes en énergie et la réduction des matériaux d'emballage utilisés dans les expéditions.

« Chez Waters, nous sommes déterminés à résoudre certains des problèmes mondiaux les plus difficiles afin de remplir notre mission, qui consiste à laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé », a déclaré le Dr Udit Batra, président-directeur général de Waters Corporation. « Nous avons réalisé de solides progrès dans notre démarche globale de réduction des émissions, d'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables et de livraison de produits innovants ayant un impact environnemental moindre. Je suis également très fier des progrès que nous avons accomplis pour mieux représenter la société dans laquelle nous vivons grâce à des programmes comme la Waters Student Academy et notre programme mondial de stages, ainsi que de l'augmentation du nombre de femmes dans des rôles de direction. Nos efforts ciblés actuels sont l'assurance d'une culture plus équitable et inclusive à l'avenir, ce qui nous permet d'avoir un impact significatif. »

Points forts du rapport ESG 2023

Waters a réalisé des progrès considérables par rapport aux objectifs qu'elle a fixés l'année dernière dans le cadre de ses efforts à l'échelle de l'entreprise, pour « laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l'avons trouvé », un principe clé qui oriente les efforts de Waters en matière d'ESG. Les progrès réalisés sont les suivants :

Environnemental

Diminution de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2 d'une année sur l'autre. Waters a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2 de 27 % depuis 2016, réalisant ainsi des progrès considérables vers son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35 % d'ici 2025.

90 % des déchets ont été détournés des sites d'enfouissement en 2022, avec une réduction de 8,5 % des déchets non dangereux depuis 2016. L'intensité de la consommation d'eau a été réduite de 25 % par rapport à la base de référence établie en 2019.

Augmentation de près de 33 % de la consommation d'énergie renouvelable depuis 2021, avec environ 77 % de l'électricité de l'entreprise provenant de sources renouvelables et/ou à faible émission de carbone en 2022.

Lancement du spectromètre de masse absolu Xevo™ TQ qui consomme environ deux fois moins d'énergie et d'azote et génère environ deux fois moins de chaleur que les instruments comparables. Les produits de colonne les plus récents utilisent des matériaux d'emballage 100 % recyclés et/ou recyclables.

Social

34 % des postes de direction et de niveau supérieur sont désormais occupés par des femmes, soit une augmentation de 12 % depuis 2017. Développement du programme mondial de stages de Waters pour attirer 150 étudiants de premiers et deuxièmes cycles, dont 45 % de femmes.

Développement du programme d'éducation STIM de la Waters Student Academy pour atteindre plus de 300 étudiants depuis 2022, principalement issus de communautés des États-Unis et du Royaume-Uni historiquement sous-représentées dans les domaines des STIM.

pour atteindre plus de 300 étudiants depuis 2022, principalement issus de communautés des États-Unis et du Royaume-Uni historiquement sous-représentées dans les domaines des STIM. Élargissement des partenariats avec des organisations de défense des droits des personnes LGBTQIA+ telles que Stonewall et PFLAG , et amélioration des avantages sociaux des employés pour soutenir davantage la transition de genre et le bien-être.

Gouvernance

Pour la première fois, Waters inclut l'approche de l'entreprise en matière de divulgation des risques et opportunités liés au climat, conformément aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

La société a fait état de progrès continus par rapport à ses objectifs via des cadres industriels tels que le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et la Global Reporting Initiative (GRI).

Reconnaissance des efforts ESG par des tiers

Waters a reçu 15 prix en récompense de ses efforts ESG depuis 2022. Il s'agit notamment de la liste 2023 des 100 entreprises américaines les plus durables établie par Barron's ; de l'Indice de durabilité Dow Jones ; de la liste 2024 des entreprises les plus vertes d'Amérique établie par Newsweek ; de la liste 2023 des leaders climatiques d'Amérique établie par USA Today ; de la médaille d'argent EcoVadis 2023 ; du prix 2023 Biobase New Leaf (Chine) ; et de la liste 2023 des meilleures entreprises pour lesquelles travailler établie par U.S. News & World Report.

Ressources supplémentaires

À propos de Waters ( www.waters.com )

Waters Corporation (NYSE: WAT), leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est le pionnier de la chromatographie, de la spectrométrie de masse et des innovations en matière d'analyse thermique au service des sciences de la vie, des matériaux et de l'alimentation depuis plus de 60 ans. Avec environ 8 000 employés dans le monde, Waters opère directement dans 35 pays, dont 14 sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters et Xevo sont des marques commerciales de Waters Corporation.

Contact :

Kevin Kempskie

Directeur principal des relations publiques et des communications d'entreprise

Waters Corporation

+1-508-482-2814

[email protected]