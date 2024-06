Le rapport GiGaOm 2024 classe Scality devant 17 concurrents dans la catégorie Stockage Objet Entreprise

Scality figure parmi les leaders du marché d'après une étude approfondie, et se classe parmi les plus performantes dans trois catégories clés

PARIS, le 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Scality, leader mondial du stockage cyber-résilient à l'ère de l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir reçu les meilleures notes dans toutes les catégories clés du GigaOm Radar 2024 pour le stockage objet. Scality a été nommée à la fois Leader ET Outperformer, obtenant les scores les plus élevés dans les catégories Fonctionnalités clés, Fonctionnalités émergentes et Critères commerciaux, loin devant 17 concurrents. Découvrez le rapport complet ici.

Avec la note maximale de 5, devant 17 fournisseurs concurrents, le rapport attribue à Scality un classement exceptionnel. Parmi les critères d'attribution de ce classement, on retrouve le support Kubernetes, l'optimisation de la charge de travail, l'audit, le versioning, la protection contre les ransomwares, le reporting, l'analyse, l'optimisation du stockage et l'intégration cloud public.

Autres distinctions :

Scality a reçu le score le plus élevé - entre supérieur et exceptionnel - parmi tous les fournisseurs de stockage objet concurrents, pour des critères business tels que le coût, les performances, la flexibilité, la facilité de gestion, l'évolutivité et l'écosystème.





Scality a également reçu le score le plus élevé de tous les fournisseurs du rapport pour les fonctionnalités émergentes.





Classant Scality comme Outperformer, le rapport a positionné Scality au plus près du centre du Radar, ce qui signifie un équilibre optimal entre les fonctionnalités, la plateforme, la maturité et l'innovation. Selon GigaOm, plus un fournisseur se situe près du centre du graphique Radar, meilleure est son exécution et sa valeur, les meilleurs performers occupant le cercle intérieur des Leaders.

"Quelle reconnaissance pour Scality d'être postitionnée comme un leader du marché du stockage objet par GigaOm", a déclaré Paul Speciale, Chief Marketing Officer de Scality. "Ce rapport crucial montre combien le stockage objet a révolutionné la gestion des données d'entreprise, avec une agilité accrue, des coûts réduits et une meilleure résilience commerciale."

Il poursuit : "Les innovations technologiques du stockage objet font déjà une énorme différence dans d'importantes applications du monde réel, telles que l'accélération des Data Lakes d'IA pour la recherche génomique, par exemple. Grâce à la capacité de Scality RING à agréger des données génétiques à l'échelle du pétaoctet, les biologistes ont désormais un accès efficace à partir de milliers de nœuds de calcul à près de 10 pétaoctets de données tout au long de leur cycle de vie, améliorant ainsi les soins pour les patients ".

Aperçus de la solution Scality dans le GigaOm Radar 2024 pour le stockage objet

L'édition 2024 GigaOm est là cinquième qui traite et analyse du stockage objet.

Le rapport est destiné à aider les clients potentiels à trouver la meilleure solution pour leur cas d'usage et leurs exigences commerciales. Dans son évaluation de Scality, le rapport indique : "Cette année, Scality est un leader, ayant surpassé de nombreux fournisseurs avec plus d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités publiées au cours des 12 derniers mois. La feuille de route poursuit ce thème, et nous nous attendons à voir le développement et la maturité continus de ces nouvelles fonctionnalités."

Le rapport poursuit : "Les Leaders et les Outperformers dans ce domaine sont ceux qui ont été capables de s'adapter aux changements significatifs du type et de la taille des données, en résolvant les problèmes des nouvelles applications qui utilisent beaucoup de petits fichiers. Cela a été un défi pour les solutions d'archivage et de sauvegarde qui étaient optimisées pour les fichiers plus volumineux et les flux de données séquentiels, et c'est une capacité dont les clients ont cruellement besoin pour consolider les flux de travail et les pipelines de données dans des systèmes de stockage uniques."

Les critères

Pendant 16 semaines, le processus de recherche de GigaOm a exigé de Scality qu'elle présente à la fois des données de haut niveau et des informations techniques plus détaillées englobant les enjeux, les fonctionnalités clés et émergentes du Scality RING . Ce processus s'est déroulé en plusieurs étapes, de la planification du rapport aux briefings, en passant par l'élaboration du rapport et la vérification des dires de l'entreprise.

Le rapport GigaOm Enterprise Object Storage Radar exigeait que toutes les solutions répondent à des capacités largement adoptées et bien mises en œuvre dans le secteur, notamment les contrôles d'accès, la protection et l'optimisation des données, le cryptage et la sécurité, la réplication à distance et géographique, le cryptage, l'architecture évolutive et la prise en charge de S3 et d'autres protocoles.

A propos de Scality

Scality résout les plus grands défis liés au stockage de données auxquels les entreprises doivent faire face : croissance, sécurité et coût. En offrant 100% de disponibilité, une protection anti ransomware infaillible et une résilience maximale, les solutions de stockage Scality RING et ARTESCA permettent de rendre les infrastructures de stockage évolutives - sans limite - et pour tous les paramètres critiques tels que la capacité, la performance et l'emplacement des données. Core to cloud to edge, le logiciel de stockage objet Scality est fiable, sécurisé et pérenne. Les entreprises les plus exigeantes font confiance à Scality pour croître et exécuter de nouveaux projets plus rapidement, tout en augmentant l'efficacité et en évitant le cloisonnement. Scality est reconnue comme leader par Gartner et IDC. Suivez-nous sur Twitter , LinkedIn et notre blog . Visitez notre site www.scality.com/fr .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443305/Final_Radar_Graphic_pr.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/519854/4772449/New_Scality_logo_5_05.jpg