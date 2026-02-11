Le rapport identifie les principaux facteurs de circularité pour le recyclage des films souples en Europe et en Amérique du Nord

Le rapport de l'Alliance to End Plastic Waste identifie la collecte sélective des déchets et le tri secondaire avancé comme des impératifs à l'amélioration du recyclage des films souples et à la qualité des produits recyclés.

Les objectifs de responsabilité élargie des producteurs (REP) et de contenu recyclé après consommation (CRC) sont essentiels au développement des marchés finaux et à la réduction des risques liés aux investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures de recyclage.

Le programme Flexibles d'Alliance vise à présenter des solutions systémiques et à améliorer la conformité réglementaire en matière de recyclage des films souples en Europe et en Amérique du Nord.

SINGAPOUR, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Le rapport de l'Alliance to End Plastic Waste intitulé « The Challenges and Solutions for Flexible Plastic Packaging Waste » (Défis et solutions en matière de déchets d'emballage en plastique souple) donne des informations concrètes sur la manière de résoudre le problème des déchets en plastique souple en Europe et en Amérique du Nord.

Le rapport identifie cinq facteurs essentiels de circularité pour le plastique souple :

Améliorer la collecte et le tri, afin d'obtenir des matières premières de recyclage homogènes et de haute qualité, grâce à une collecte séparée des déchets et à un tri secondaire granulaire qui fait appel à des technologies de détection avancées telles que le tatouage numérique et la reconnaissance basée sur l'IA.



Permettre la demande du marché final pour les matériaux recyclés, afin d'assurer la viabilité des systèmes et de justifier les investissements tout au long de la chaîne de valeur. Cela peut être facilité par des mécanismes politiques tels que les systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les objectifs obligatoires en matière de contenu recyclé après consommation (PCR).



Réduire les risques liés aux investissements pour attirer les capitaux nécessaires à la modernisation des infrastructures, grâce à des leviers politiques tels que l'allègement de l'impôt sur les sociétés, les subventions visant à financer une partie des coûts de main-d'œuvre, les subventions à la consommation d'énergie et les prêts à des conditions avantageuses.



Établir des lignes directrices en matière de conception pour le recyclage, afin d'harmoniser les choix de matériaux et de réduire la complexité et les obstacles au recyclage.



Frais REP éco-modulés pour accélérer l'adoption d'une conception plus simple des emballages en récompensant les emballages qui sont à la fois recyclables et dont le traitement est rentable.





Jacob Duer, Président-Directeur Général de l'Alliance, a déclaré : « La circularité des matériaux en plastique souple est complexe, mais réalisable. Il existe déjà des solutions permettant d'améliorer la gestion de la fin de vie des produits en plastique. Grâce à l'action du secteur et à la dynamique des dispositions réglementaires, il existe une réelle opportunité d'améliorer le taux et la qualité du recyclage des films souples dans le cadre d'un échéancier accéléré. »

« L'Alliance to End Plastic Waste se concentrera sur la démonstration de solutions permettant de changer les systèmes. Pour y parvenir, il faudra une action coordonnée dans l'ensemble du système, y compris l'identification de débouchés clairs pour les produits recyclés. En retour, cela permettra de procéder à une analyse de rentabilité viable pour les investissements nécessaires à l'évolution des infrastructures de collecte, de tri et de recyclage. »

L'Alliance fait évoluer les systèmes pour le plastique souple

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie 2030, l'Alliance s'attache à collaborer avec les gouvernements, les institutions financières de développement et d'autres bailleurs de fonds pour lancer des programmes intégrés à grande échelle dans des zones géographiques ou des domaines thématiques clairement définis. Son « Programme thématique sur les emballages souples » en Europe et en Amérique du Nord vise à améliorer la circularité des films souples.

Le programme de l'Alliance sur les emballages souples adopte une approche en trois parties :

La cartographie du marché et conception du système qui quantifie les débouchés et les exigences en matière de qualité.



La présentation de projets de démonstration permet de renforcer la confiance dans les solutions systémiques, ce qui est essentiel pour la mise à l'échelle et l'expansion géographique ultérieures.



Permettre la reproduction en mobilisant les marques, les entreprises de recyclage et les gouvernements, afin de créer et de multiplier les solutions systémiques efficaces dans toutes les régions du monde.





Outre le programme Flexibles, l'Alliance développe également des programmes nationaux spécifiques au Brésil, en Indonésie, en Inde, en Afrique du Sud et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Les programmes nationaux ont vocation à aider les pays à élever la courbe de maturité du recyclage des plastiques, conformément aux priorités nationales.

L'Alliance to End Plastic Waste est une organisation mondiale indépendante à but non lucratif qui œuvre en faveur de la création d'une économie circulaire pour le plastique et pour mettre fin aux déchets plastiques et à la pollution. Nous encourageons l'innovation, la collaboration et le transfert de connaissances entre les différentes parties prenantes dans le monde, et nous mobilisons des fonds provenant du développement et de sources privées pour soutenir des initiatives à grande échelle.Pour en savoir plus, consultez le site endplasticwaste.org.