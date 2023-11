Le réseau NousAssurons passe le cap des 100 courtiers affiliés !

GRENOBLE, France, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- NousAssurons, 1ère marketplace de l'assurance, vient de passer le cap des 100 courtiers affiliés. Le réseau poursuit son développement avec un système d'abonnement qui séduit de nombreux courtiers indépendants et l'ambition de dépasser 140 courtiers d'ici fin 2024.

Un modèle innovant permettant un développement rapide

Créée en 2011 par Jérôme ROBIN, NousAssurons est un réseau de courtage en assurances proposant des solutions couvrant les risques pour les professionnels, l'entreprise et les particuliers. 1ère marketplace de l'assurance, NousAssurons propose à ses courtiers affiliés des solutions compétitives, digitalisées et performantes, négociées avec les plus grandes compagnies : Axa, Allianz, Generali…

Grâce à ce modèle, le réseau NousAssurons n'a cessé de progresser ces dernières années. Après l'affiliation de 25 nouveaux courtiers en 2022, 31 nouvelles structures ont adhéré au concept NousAssurons à fin novembre 2023, permettant ainsi au réseau de passer le cap des 100 courtiers ! « L'offre packagée NousAssurons permet à des courtiers indépendants de développer et valoriser leur portefeuille grâce à une tarification avantageuse, des outils de pilotage, de souscription et de gestion performants et facilitants, mais aussi grâce à une formation continue et un accompagnement sur la règlementation » explique David Gillet, directeur du réseau NousAssurons.

Fort de ses 103 affiliés à fin novembre 2023, NousAssurons compte poursuivre son développement en 2024 en intégrant aussi bien de nouveaux courtiers indépendants que des salariés qui souhaitent devenir leur propre patron ou bien encore des agents immobiliers ! En effet, depuis maintenant 18 mois, NousAssurons propose aux professionnels de l'immobilier de diversifier leur activité en leur donnant la possibilité de gérer la souscription d'assurances immobilières (GLI, PNO, MRH…), via un outil simple et 100 % digital.

Résultat, plus de 20 agences immobilières ont adhéré à NousAssurons ces 12 derniers mois et ce n'est que le début ! NousAssurons vient également de signer un partenariat avec un réseau national d'agences immobilières pour un déploiement en 2024.

En 2024, grâce à cette offre à destination des agents immobiliers mais aussi une notoriété croissante, NousAssurons a pour objectif d'augmenter la taille de son réseau de 40 % avec l'affiliation de 40 courtiers supplémentaires.

