Le robot de tennis ACEMATE S10 bénéficie d'une réduction de 700 euros à l'occasion du Prime Day, avec des cadeaux en prime

HONG KONG, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- ACEMATE annonce aujourd'hui une promotion Prime Day pour l'Acemate S10, son robot de tennis phare doté d'IA et conçu pour un entraînement à des échanges réels. Du 23 au 30 juin, le S10 sera disponible au prix de 1 899 euros, soit une réduction de 700 euros par rapport à son prix de vente conseillé de 2 599 euros, offrant ainsi aux joueurs une occasion idéale de moderniser leur équipement d'entraînement estival.

700 euros de réduction, avec des cadeaux en plus

ACEMATE Tennis Robot S10 Prime Day Offer: Save €700, Plus Extra Gifts

Pendant la campagne Prime Day, le robot de tennis Acemate S10 sera disponible sur le site officiel d'Acemate au prix de 1 899 EUR / 1 899 GBP / 1 899 USD / 2 499 CAD / 2 899 AUD. Si l'on prend l'exemple du marché européen, cela représente une réduction de 700 euros par rapport à son prix de vente conseillé de 2 599 euros, ce qui permet aux acheteurs de réaliser 27 % d'économie. De plus, les 100 premiers acheteurs recevront un coffret cadeau Acemate en édition limitée, comprenant un sac et une serviette aux couleurs de la marque.

Une expérience d'échanges réaliste

Contrairement aux lance-balles traditionnels qui fonctionnent à partir d'une position fixe, l'Acemate S10 suit les balles, se déplace sur le court, les rattrape et les renvoie à des vitesses pouvant atteindre 100 km/h. Grâce à sa vision binoculaire 4K et à son temps de réponse de 0,15 seconde, l'Acemate S10 permet de maintenir le rythme des échanges avec une cadence d'entraînement plus naturelle. Pour les joueurs, l'Acemate S10 change la donne. À chaque échange, les joueurs doivent adapter leur timing, leur jeu de jambes, leur retour et le choix des frappes, au lieu de répéter sans cesse le même jeu. Les joueurs décrivent cette expérience comme ce qui se rapproche le plus d'un échange avec un véritable partenaire.

Coaching avec l'IA pour les entraînements d'été

L'été est une période idéale pour s'entraîner au tennis, mais les joueurs ne disposent pas toujours d'un partenaire d'entraînement ou d'un entraîneur disponible. L'Acemate S10 est conçu pour servir à la fois de partenaire d'échanges et d'assistant d'entraînement, en fournissant des conseils à la manière d'un coach. Grâce à son système d'entraînement intégré, les joueurs peuvent progresser en se fixant des objectifs plus précis. Le système comprend plus de 40 modèles d'entraînement pour les niveaux NTRP 1.0 à 5.0, notamment le coup droit, le revers, la volée, le smash et bien d'autres encore. Les joueurs peuvent également créer des exercices personnalisés en réglant la fréquence des passes, la hauteur d'envoi, la direction, la vitesse, l'effet et le nombre de balles. À l'issue de chaque séance, l'Acemate S10 fournit des données d'entraînement et un score de séance, comprenant notamment la position du tir, la vitesse de la balle, la hauteur au-dessus du filet, la précision et d'autres indicateurs clés. L'analyse par IA aide ensuite les joueurs à comprendre leurs performances et à identifier les points qu'ils doivent travailler.

À propos d'ACEMATE

Acemate développe des robots de tennis dotés d'IA, conçus pour rendre l'entraînement plus réaliste, plus structuré et plus accessible. Fondée par des ingénieurs de Microsoft et de Google et soutenue par la société cotée en bourse OneRobotics (HKG : 6600), Acemate associe robotique, systèmes de vision et logiciels intelligents pour aider les joueurs à s'entraîner dans des conditions proches des conditions réelles et à bénéficier d'un accompagnement comme avec un entraîneur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel d'Acemate ou suivez Acemate sur X, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok et Discord.