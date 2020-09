Le salon automobile des énergies nouvelles a ouvert dimanche dans le district de Lishui, à Nankin (Nanjing), en Chine. Plusieurs grandes expositions seront organisées au centre international du hub aérien de Nankin

Ces expositions de haut niveau et denses confirment le fort désir du district de Lishui de Nankin de devenir une ville d'exposition célèbre, ainsi que la puissante promotion du lieu d'accueil -- le Centre d'exposition international du hub aérien de Nankin -- pour créer un nouveau modèle d'exposition et d'intégration à la ville.

Le Centre d'exposition international du hub aérien de Nankin est situé dans la zone centrale de la « Nanjing Air-Hub Exhibition & Event Town » (NAEET) - la première ville d'exposition en Chine. La surface brute totale de la NAEET est de 500 000 m², y compris des salles d'exposition modernes d'une superficie totale nette de 200 000 m², un centre de congrès avec une zone de construction de 62 000 m² et un hôtel étoilé de 350 chambres. Dans le but d'intégrer l'exposition à la ville, en prenant l'industrie des congrès et des expositions comme point central, le centre de congrès, l'hôtel, le paysage du front de mer et d'autres installations de soutien seront construits pour créer un modèle de ville industrielle « exposition + », avec production, vie et écologie intégrées.

Le centre d'exposition international du hub aérien de Nankin a été mis en service en mai de cette année ; il a organisé avec succès la première conférence de recommandation des applications des voitures nationales de Nankin, la conférence de recommandation du centre logistique lié à l'aéroport de Nankin (type B), la coupe d'Asie des Run & Bikers (Nankin), le salon des projets d'Expo pour la coopération internationale (Nankin) 2020 et d'autres activités de marque, en plus de recevoir le prix « China exhibition star »en tant que meilleur centre d'exposition, le prix « Gold finger » en tant que centre d'exposition le plus influent, etc.

Ensuite, la tenue de ces grandes expositions de marque ayant un rayonnement national et même international améliorera la visibilité et la réputation de Lishui, et donnera un nouvel élan à la ville pour qu'elle devienne une ville d'exposition « de niveau mondial et de renommée nationale ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275421/Expo_center.jpg

SOURCE Nanjing Air-hub International Expo Center