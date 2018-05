Le salon international sur l'industrie des Big data 2018 de Chine a ouvert à Guiyang

Parallèlement à la Big Data Expo, le sommet chinois sur l'innovation et le développement liés au commerce électronique se déroulera de façon concomitante. Il y aura une exposition professionnelle pour présenter les dernières technologies et produits du secteur des Big data et un concours mondial sur l'intégration innovante des Big data avec d'autres secteurs et avec l'intelligence artificielle. D'autres activités spécifiques sur les nouveaux concepts, pratiques, produits et entreprises du secteur des Big data seront également organisées.

Environ 40 000 invités, dont plus de 30 prestigieux universitaires et dirigeants d'entreprises figurant au palmarès Global 500, ainsi que 400 exposants et organes de presse participeront à cet évènement de quatre jours. Non seulement ils assisteront aux principales activités de l'évènement, mais aussi aux cérémonies d'ouverture et de clôture, aux conférences, aux huit débats de haut niveau et à plus de 50 forums pour partager leur sagesse sur la construction d'une Chine numérique.

L'exposition présentera les super-capacités de calcul des Big data et les applications technologiques du plus grand radiotélescope à parabole unique au monde, à savoir le radiotélescope sphérique de cinq cents mètres d'ouverture (FAST selon l'anglais) de Chine, ainsi que les applications des technologies de télécommunications de cinquième génération et d'autres technologies de pointe dans le monde entier. Environ 40 grandes entreprises nationales et étrangères spécialisées en Big data participeront à l'exposition, avec un groupe d'exposants qui feront leurs débuts et se déclineront en gouvernements étrangers et entreprises d'Israël, de Russie, de Malaisie, d'Australie, d'Italie, de France et de Corée du Sud.

LA SOURCE China International Big Data Industry Expo 2018 Organizing Committee