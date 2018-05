China International Big Data Industry Expo 2018 começa em Guiyang

Além da Big Data Expo, a Cúpula de Inovação e Desenvolvimento de E-commerce da China também ocorrerá no mesmo período. Haverá uma exposição profissional para apresentar as mais novas tecnologias e produtos do setor de big data e um concurso global sobre a integração inovadora de big data com outros setores e inteligência artificial. Também haverá outras atividades específicas sobre novos conceitos, práticas, produtos e negócios do setor de big data.

Cerca de 40.000 visitantes, entre eles mais de 30 acadêmicos e líderes de empresas da lista Global 500, bem como 400 expositores e organizações da imprensa, participarão desse evento de quatro dias. Além das principais atividades do evento, eles participarão das cerimônias de abertura e encerramento, conferências, oito diálogos de alto nível e mais de 50 fóruns para adquirir conhecimentos sobre como construir uma China digital.

A exposição mostrará os grandes recursos de computação de dados e as aplicações tecnológicas do maior radiotelescópio de antena única do mundo, o radiotelescópio esférico aberto de quinhentos metros (FAST) da China, aplicações das tecnologias de telecomunicações de quinta geração e outras tecnologias de ponta do mundo todo. Aproximadamente 40 empresas nacionais e internacionais de big data participarão da exposição, com a estreia de grupos de expositores de governos estrangeiros e empresas de Israel, Rússia, Malásia, Austrália, Itália, França e Coreia do Sul.

FONTE China International Big Data Industry Expo 2018 Organizing Committee

SOURCE China International Big Data Industry Expo 2018 Organizing Committee