Le salon virtuel sur l'énergie intelligente de Sungrow : l'essentiel des dernières innovations inonde le marché

La plateforme virtuelle 100 % interactive est une solution sûre permettant à chacun de préserver sa santé face à l'actuelle crise sanitaire de Covid-19. La partie la plus intéressante de l'exposition virtuelle est non seulement le design distinctif du stand, mais aussi une large gamme de produits PV et de stockage de l'énergie des plus récents et compétitifs pour les applications commerciales, résidentielles et de grande envergure. Le premier jour, plus de 10 000 visiteurs ont assisté à l'exposition.

Optimale pour les installations PV de grande envergure, Sungrow lance des solutions globales se déclinant de 125 kW à 6,25 MW, pour exemples la solution clé en main SG6250HV-MV, un tout nouvel onduleur de chaîne SG125HX multi-MPPT de 1500 V compatible avec des modules bi-faces de plus de 500 Wc, l'onduleur de chaîne SG250HX, 1500 V, le plus puissant au monde et la solution clé en main moyenne tension MVS6750-LV, préassemblée pour faciliter l'exploitation et la maintenance.

Les onduleurs à usage commercial de 33 kW à 110 kW et les onduleurs à usage résidentiel de 2 kW à 20 kW adaptés aux marchés de la production réseau constituent un autre élément attrayant en raison de leur conception compacte, de leur haute productivité et des multiples demandes satisfaites.

Les participants peuvent notamment découvrir les systèmes de stockage de l'énergie tout-en-un de Sungrow, tels que le système « 3MW-1 heure » pour les applications de grande envergure et le système « 50kW-3 heures » pour les projets commerciaux. Entièrement intégrés, ils présentent une efficacité et une sécurité maximales.

Les prospectives des professionnels, au service de votre entreprise

S'appuyant sur l'expérience acquise dans les domaines de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie, une kyrielle de conférenciers apporte des données percutantes aux participants.

Le 15 juin, Brittney Elzarei, gestionnaire des politiques de l'EASE (Association européenne pour le stockage de l'énergie), a fait part des dernières mesures prises par l'ESS sur les principaux marchés européens et des changements intervenus dans le contexte de la crise du Covid-19. Elle a indiqué que nous pouvons nous attendre à une forte impulsion du développement du stockage de l'énergie en Europe, ce dernier constituant un moteur particulier de la décarbonisation locale et de la transition énergétique.

Les perspectives du marché européen 2020-2024, qui seront présentées par Raffaele Rossi, analyste politique chez SPE (SolarPower Europe) le 19 juin, devraient fournir des orientations approfondies pour le futur proche.

En outre, l'équipe technique et de service de Sungrow apporte son expertise sur les dernières innovations et les formations spécifiques pour les installateurs et les distributeurs.

« C'est un plaisir de participer à ce remarquable salon virtuel sur l'énergie intelligente, je peux y explorer les principaux atouts de produits de pointe, présentés en exclusivité. J'ai également obtenu des informations fiables et pratiques grâce à des conférenciers et des créneaux pour tisser des réseaux sans restriction », a commenté un participant au salon virtuel.

Les innovations techniques jamais ne stagnent

« Nous continuons à explorer les innovations techniques et sommes ravis de déployer les dernières solutions PV et les systèmes de stockage de l'énergie de manière aussi spectaculaire. En réalité, le salon virtuel illustre nos caractéristiques et incarne davantage les perspectives de nos partenaires, dont nos participants peuvent tirer grand profit », a déclaré James Wu, vice-président de Sungrow.

Acteur majeur avec plus de 100GW déployés dans le monde entier, Sungrow se consacre au développement durable et a rejoint le réseau RE100 pour affirmer son engagement à produire de l'électricité 100 % renouvelable d'ici 2028. Sungrow, classée par la BNEF comme « 100 % bancable », s'apprête à ouvrir de nouvelles perspectives pour accélérer ses démarches dans l'accomplissement de sa mission vers une « énergie propre pour tous ».

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co, Ltd (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus bancable au monde avec plus de 100 GW installés à travers le monde en décembre 2019. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, Sungrow est un leader dans la recherche et le développement d'onduleurs PV. Elle compte la plus grande équipe de R&D dédiée du secteur et une large gamme de produits offrant des solutions d'onduleurs PV et des systèmes de stockage de l'énergie pour des applications résidentielles, commerciales et de grande envergure, ainsi que des solutions de centrales PV flottantes à l'international. Forte d'une solide expérience de 23 ans dans le domaine du PV, Sungrow apporte des produits qui alimentent les installations à énergie propre dans plus de 60 pays et conserve une part de marché mondiale de plus de 15 %. Pour en savoir plus sur Sungrow, veuillez consulter www.sungrowpower.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1190631/Sungrow_Virtual_Booth.jpg

Liens connexes

www.sungrowpower.com



SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd