Le « simulateur de conduite ultime » de Volvo Cars utilise les dernières technologies de jeux vidéo pour développer des voitures plus sûres

Les ingénieurs de Volvo Cars l'appellent « le simulateur de conduite ultime », mais ce n'est pas simplement une excuse pour jouer à des jeux vidéo dans leurs salles de jeu. Au contraire, le simulateur de réalité mixte révolutionnaire de l'entreprise suédoise permet de réaliser de nouvelles avancées dans les domaines de la sécurité et de la conduite autonome.

Une installation avec un siège de conduite qui bouge, un volant avec un retour haptique et un casque de réalité virtuelle très clair rendraient tout joueur accro jaloux, mais le simulateur de Volvo Cars porte ce concept à un niveau supérieur, et empêche donc de distinguer facilement la réalité de la simulation. C'est exactement le but.

Grâce à la technologie de pointe provenant de la principale plateforme de développement 3D en temps réel Unity et aux experts finlandais en réalité virtuelle et mixte de Varjo, le simulateur consiste à conduire une vraie voiture sur de vraies routes. Il combine des graphismes 3D haute définition et réalistes, un casque de réalité augmentée et une combinaison Teslasuit qui fournit un retour haptique depuis un monde virtuel, tout en surveillant les réactions corporelles.

Cette combinaison de logiciels et de matériel permet aux ingénieurs de Volvo Cars de simuler à l'infini des scénarios de conduite sur une vraie piste d'essai tout en utilisant une vraie voiture, et ce, en toute sécurité. Les ingénieurs peuvent obtenir des informations importantes sur l'interaction entre les personnes et la voiture pour le développement de nouvelles fonctionnalités de sécurité, d'assistance à la conduite et de conduite autonome.

Les testeurs peuvent imaginer des situations de sécurité réelle et des fonctionnalités d'assistance à la conduite, de futures interfaces utilisateur de conduite autonome, de futurs modèles de voitures et de nombreux autres scénarios. Il peut être utilisé sur de vraies pistes d'essai ou dans le laboratoire d'essai, et chaque scénario est entièrement personnalisable. Les possibilités sont littéralement infinies.

Le « simulateur ultime » de Volvo Cars a été présenté hier lors d'un événement en direct depuis l'Open Innovation Arena de Volvo et organisé par son équipe d'experts en innovation. Vous pouvez regarder l'événement sur demande ICI.

L'année dernière, en collaboration avec Varjo, Volvo Cars est devenu le premier constructeur automobile à rendre possible la conduite d'une vraie voiture tout en portant un casque de réalité mixte. Cette collaboration a été élargie pour inclure Unity et le fabricant de combinaisons haptiques intégrales Teslasuit.

Selon Casper Wickman, responsable senior de l'expérience utilisateur à l'Open Innovation Arena de Volvo et l'un des organisateurs de l'événement en direct, ce partenariat permet à Volvo Cars d'étudier des réactions humaines authentiques dans un environnement sûr et à une fraction du coût d'un test réel.

« Travailler avec de grandes entreprises comme Varjo, Unity et Teslasuit nous a permis de tester tant de scénarios qui semblent totalement réels, sans devoir construire physiquement quoi que ce soit, a expliqué Casper Wickman. Cela nous permet de tester des voitures réelles dans des scénarios de conduite réels, mais qui peuvent être adaptés sur simple pression d'un bouton. »

Les tests sont primordiaux lors du développement de systèmes de sécurité pour les voitures, comme les technologies anticollision. Mais tester ces systèmes en vrai peut être dangereux, long et coûteux. Les simulations de réalité virtuelle et mixte permettent cependant de réaliser des tests parfaitement sûrs dans des environnements réalistes, sans devoir construire des prototypes physiques ou de mettre en place des scénarios complexes.

« En utilisant cette technologie de pointe, nous explorons et orientons le développement de façon à créer des voitures sûres pour l'avenir. C'est formidable d'être un acteur dans ce domaine », s'est réjoui Casper Wickman.

Regardez l'enregistrement complet en direct ici et téléchargez la vidéo résumant l'événement ici .

Technologie présentée :

Casque de réalité mixte Varjo

L'année dernière, Volvo Cars, en collaboration avec Varjo, est devenu le premier constructeur automobile à rendre possible la conduite d'une vraie voiture tout en portant un casque de réalité mixte. Le casque Varjo XR-1 Developer Edition utilise des caméras vidéo pour activer la réalité mixte et offre une réalité mixte ou virtuelle à une résolution haute définition. Le casque Varjo XR-1 permet aux objets et environnements créés dans Unity d'être parfaitement intégrés dans le monde réel.

Combinaison Teslasuit

Grâce à l'utilisation de forces, de vibrations ou de mouvements, la technologie haptique permet de recréer l'expérience du toucher en interagissant avec le monde virtuel. En portant la combinaison haptique intégrale avancée de Teslasuit, les testeurs de simulation de Volvo peuvent physiquement ressentir de petites sensations comme les effets ressentis lors d'un accident, sans courir de risques réels. La combinaison permet également aux ingénieurs de Volvo de tester ces réactions en étudiant comment les muscles, les niveaux de stress et la fréquence cardiaque réagissent sous l'effet du stress, et d'appliquer ces découvertes à la création de la prochaine génération de systèmes de sécurité visant à éviter et à atténuer les situations à risque.

Moteurs de simulation Unity

Les scénarios de simulation sont créés à l'aide du dernier logiciel 3D en temps réel de Unity, l'entreprise à l'origine de l'une des plateformes de développement de jeux vidéo les plus populaires au monde. Grâce à Unity, les experts de Volvo peuvent créer des environnements et des objets virtuels à utiliser dans des simulations. Ils peuvent également intégrer un modèle 3D extrêmement précis de n'importe quelle conception de voitures Volvo à tout environnement virtuel, en évaluant la conception sous différents angles : la luminosité, la situation géographique et les conditions climatiques.

