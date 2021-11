Le site Sanya Exhibition Area for Cultural Exchanges and Support Events devient un lieu instagrammable lors de la quatrième CIIE

La CIIE offre une opportunité majeure pour Sanya d'accélérer la mise en place d'un port de libre-échange tout en facilitant la croissance de son commerce intérieur et extérieur et, par extension, la croissance de son économie. L'exposition crée également une plate-forme pour les communications, les négociations et les collaborations entre Sanya et ses partenaires sur les marchés nationaux et internationaux. Au cours de l'exposition, de nombreux exposants, négociateurs et acheteurs chinois et internationaux ont visité le stand pour poursuivre les négociations et engager des consultations, tout en exprimant leur confiance dans le potentiel du marché chinois, et en particulier celui de la province de Hainan, dont Sanya est un excellent exemple.

Pendant l'exposition, une équipe dirigée par Albert Yip, directeur général du Conseil de promotion du tourisme de Sanya (STPB), a engagé des négociations et des échanges avec un certain nombre d'organisations exposantes dans le but de stimuler la croissance du secteur touristique de Sanya en attirant les investissements.

Le concept du stand de Sanya a notamment été un élément clé dans l'obtention de son statut de star lors de l'événement. Le stand représente une station où la force des vagues avance sur le rivage avec la marée montante, conformément à l'engagement de Sanya de tirer pleinement parti de ses abondantes ressources touristiques et de poursuivre l'ouverture de son marché touristique. Le stand présentait également un tunnel spatial de 18 mètres de long, créé en utilisant le design en forme de vague, ainsi que des bancs de poissons qui nagent au sommet du tunnel dans différents scénarios, comme s'ils guidaient le public dans différents espaces. Avec ses designs tendance, le stand a attiré l'attention de nombreux passants qui ont immédiatement commencé à prendre des photos et des selfies, transformant l'endroit en un lieu instagrammable.

Le stand de Sanya a également accueilli la performance de danse pop-up sur le thème « Wonderland Sanya » avec Welcome to Sanya comme chanson thème. Grâce à l'organisation d'un spectacle agréable et amusant, le stand a établi un lien plus étroit avec le public, notamment lorsque des membres du public se sont joints à la danse aux côtés des danseurs professionnels tout en engageant des discussions et des négociations commerciales. Un tel résultat ne pouvait être obtenu que par l'équipe de Sanya, issue d'une région tropicale qui se caractérise également par une passion et une détermination qui lui sont propres.

Pendant l'expo, la mascotte de la STPB a fait une apparition surprise sur le stand, ce qui s'est avéré être une grande attraction. Beaucoup de visiteurs ont été prompts à prendre des selfies d'eux-mêmes debout à côté de la figure d'un poisson mignon, augmentant l'Insta-Worthiness de la cabine. Les visiteurs pourraient également s'immerger dans une expérience insulaire unique en jouant à un jeu interactif de détection de mouvement.

La Sanya Exhibition Area for Cultural Exchanges and Support Events de la CIIE a réussi à mettre en valeur les abondantes ressources de Sanya dans les domaines de la culture, du tourisme et du commerce, tout en démontrant l'attrait inégalé de la ville en tant que destination touristique. La participation de la ville à l'événement a également ouvert de nouvelles possibilités pour la ville d'améliorer son image de marque en tant que destination touristique internationale grâce à une visibilité accrue.

