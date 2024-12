LE STANDARDX DE BANGKOK PHRA ARTHIT FAIT SES DÉBUTS EN ASIE

Le Standard développe sa marque sœur, le StandardX

BANGKOK, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque StandardX, qui a inauguré son premier hôtel dans le quartier de Fitzroy à Melbourne, poursuit son expansion avec l'ouverture récente de The StandardX, Bangkok Phra Arthit en novembre 2024. Ce deuxième établissement s'inspire de la scène artistique vibrante de Bangkok et propose une galerie d'art en rotation, deux concepts culinaires et des chambres volontairement minimalistes qui plongent les clients dans la culture locale.

Sunset on The Roof, The StandardX, Bangkok Phra Arthit

Le StandardX, Bangkok Phra Arthit est un hôtel élégant situé dans le quartier historique de Bangkok. Il est plongé dans une scène artistique florissante, avec l'université Silapakorn toute proche et 10 10 Art Space, qui présente des collections temporaires et permanentes d'artistes locaux de renommée internationale, en commençant par Gongkan et MRKREME. Les deux artistes ont été chargés de décorer les façades du StandardX, Bangkok Phra Arthit, côté rue et côté rivière, avec leurs œuvres d'art caractéristiques et accrocheuses. Les clients peuvent également profiter d'une vue imprenable sur la rivière et d'un accès facile à l'offre culturelle de la ville.

Le StandardX, Bangkok Phra Arthit a été conçu en collaboration entre l'équipe interne du StandardX et Studio Freehand. Les 62 chambres du StandardX, Bangkok Phra Arthit ont une superficie de 30 à 46 mètres carrés et sont réparties en quatre catégories, de l'intime Cozy King et Cozy Twin à la spacieuse King of Kings, en passant par la King on the River. Chaque chambre allie l'esprit brut et grinçant de Bangkok au confort moderne qu'attend un voyageur exigeant.

À l'instar de son homologue de Melbourne, The StandardX, Bangkok Phra Arthit propose un mélange unique d'expériences locales et internationales. L'hôtel dispose d'un restaurant thaïlandais, BANG, un restaurant thaïlandais ouvert toute la journée et situé au rez-de-chaussée, où les ingrédients locaux apportent une perspective audacieuse aux plats thaïlandais traditionnels bien-aimés. Les plats comprennent le poulet grillé (Gor Lae) avec Roti, les moules frites Pong-Neng et le Som Tum Chao Phraya, et The Box, un concept de magasin de détail qui propose une sélection d'articles de première nécessité, d'en-cas, de boissons et de produits locaux sélectionnés et confectionnés. En outre, The Roof, un bar sur le toit de la piscine, sert une cuisine d'inspiration mexicaine avec une vue imprenable sur la rivière. L'engagement de l'hôtel en faveur du développement durable se traduit par un partenariat avec les producteurs de café de la province de Nan.

Les tarifs d'ouverture du StandardX, Bangkok Phra Arthit commencent à 3 799 THB++. Prêt à faire une grosse affaire avec l'offre d'ouverture ? Bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 15 % sur votre séjour, ainsi que d'un petit-déjeuner gratuit pour deux personnes, en réservant avant le 10 décembre 2024, pour des séjours allant jusqu'au 30 juin 2025. Pour plus de détails sur le StandardX, veuillez consulter le site www.standardx.com/bangkok.

CONTACT : Maprang Pidichanan Macaluso, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579657/The_StandardX__Bangkok_Phra_Arthit___The_Pool_3.jpg