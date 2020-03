Le système de recherche académique AMiner fournit des données qui alimentent la liste annuelle des chercheurs les plus influents AI 2000

La liste annuelle 2020 de l'AI 2000 reconnaît 200 lauréats du prix des chercheurs les plus influents et 1 800 candidats. Les dix meilleurs chercheurs dans chacun des 20 sous-domaines de l'AI ont été sélectionnés et ont reçu les prix des chercheurs les plus influents. Celles et ceux figurant sur la liste des 11 à 100 meilleurs universitaires sont reconnus comme les candidats aux prix AI 2000 des chercheurs les plus influents.

Certains chercheurs ont apporté des contributions exceptionnelles dans de nombreux domaines, comme Yoshua Bengio, récipiendaire du prix Turing 2018, et Alex Smola, directeur de l'apprentissage automatique AWS chez Amazon. Tous deux ont été classés parmi les dix chercheurs les plus influents dans quatre domaines différents.

Yang Qiang, professeur à l'université des sciences et technologies de Hong Kong, est désigné comme le chercheur le plus influent au monde dans les domaines de l'AAAI / IJCAI. Parallèlement à cela, He Kaiming de Facebook AI Research est en tête de la liste des « domaines de la vision par ordinateur ».

Les chercheurs d'AI 2000 sont originaires de plus de 30 pays, et 1 126 d'entre eux viennent des États-Unis, ce qui représente 61,4 pour cent du total des noms. Suit la Chine, qui compte 174 chercheurs sur la liste, soit 9,4 pour cent. Classée à la troisième place, l'Allemagne est le pays européen ayant le plus grand nombre de chercheurs sur la liste. Le nombre de chercheurs dans les autres pays est inférieur à 100.

Cent soixante-deux scientifiques de Google figurent sur l'AI 2000, 81 de Microsoft et 48 du MIT. Parmi les organisations chinoises, l'université Tsinghua est celle qui a apporté le plus de contributions et compte 24 chercheurs sur la liste.

Les cinq premières institutions allemandes de la liste AI 2000 sont l'université de technologie de Munich, qui occupe la cinquième place en robotique avec cinq chercheurs sur la liste, l'université de Leipzig, qui occupe la deuxième place en ingénierie des connaissances avec cinq chercheurs sur la liste, et l'université de Stuttgart, qui occupe la quatrième place en visualisation avec quatre chercheurs sur la liste.

Les chercheurs des États-Unis sont en tête de l'impact de l'IA, la Chine et l'Allemagne arrivant en deuxième et troisième positions, avec de grands écarts.

Sur l'ensemble des 2 000 universitaires, 179 sont des femmes, ce qui représente 9 pour cent. Les femmes chercheurs sont originaires de 21 pays, et 116 d'entre elles (plus de 60 pour cent) viennent des États-Unis. Google et Microsoft ont dix femmes chercheurs candidates, et le MIT en compte neuf. Parmi les dix meilleures institutions académiques figurent l'université de Washington, Facebook, l'université de Stanford, l'université de Californie à Berkeley, l'université Carnegie Mellon, l'université Tsinghua et Intel Corporation.

Chez Google, les meilleures femmes chercheurs représentent 6,2 pour cent, ce qui est inférieur à la moyenne mondiale de 9,8 pour cent et à celle de Microsoft, qui est de 12,3 pour cent. D'autre part, les femmes contributrices du MIT et de l'université de Washington sont presque deux fois plus nombreuses que la moyenne internationale, avec plus de 12,5 pour cent.

La production universitaire des hommes et des femmes chercheurs a progressivement augmenté en fonction de l'âge, atteignant son apogée dans la tranche d'âge de 46 à 50 ans. Les chercheurs hommes âgés de 26 à 50 ans publient plus d'articles que les femmes dans la même tranche d'âge.

À propos d'AMiner

AMiner est une base de données académique et un système de recherche développés par l'université Tsinghua, qui catalogue plus de 270 millions de publications émanant de 133 millions de chercheurs depuis le 19e siècle. Exploité depuis 2006, le système a désormais été visité par plus de 10 millions d'accès IP indépendants provenant de plus de 220 pays et régions du globe.

À propos de la liste AI 2000

La liste annuelle des chercheurs les plus influents AI 2000 désigne les 2 000 meilleurs chercheurs du monde dans les domaines de l'intelligence artificielle pour les dix prochaines années (2020-2029) en reconnaissance de réalisations techniques exceptionnelles qui apportent une contribution et un impact durables. La liste est générée automatiquement et déterminée par des algorithmes informatiques déployés dans le système AMiner qui suit et classe les chercheurs en fonction du nombre de citations recueillies par les publications les plus prestigieuses.

Les listes annuelles publiées par AMiner sont largement reconnues pour leur influence, leur crédibilité et leur professionnalisme par des universités et des institutions de renommée mondiale, notamment l'université de Californie à Berkeley, l'université Cornell, l'université Duke, l'université nationale de Singapour.

Source : https://www.aminer.cn/ai2000

https://www.aminer.cn/women-in-ai

