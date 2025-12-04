Le TECNO MEGABOOK K15S fait son entrée officielle sur le marché français avec des promotions pour le Black Friday

PARIS, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- TECNO, la marque technologique innovante axée sur l'IA présente dans plus de 70 marchés dans le monde, a récemment annoncé le lancement officiel sur le marché français de son ordinateur portable très apprécié, le TECNO MEGABOOK K15S. Lauréat des 2025 MUSE Design Awards, cet ordinateur portable performant de 15,6 pouces a été conçu pour répondre aux exigences du monde numérique effréné d'aujourd'hui ainsi qu'aux besoins d'un mode de vie nomade.

Proposé à moins de 700 euros, le MEGABOOK K15S est l'un des rares ordinateurs portables de son segment à être doté d'un châssis entièrement métallique, d'une puissance Intel Core i9 et de performances équilibrées qui durent toute une journée, ce qui le rend idéal pour les professionnels, les étudiants, les utilisateurs occasionnels et les créateurs de contenu.

Le TECNO MEGABOOK K15S est désormais disponible chez de nombreux revendeurs en France. Du Black Friday à la période de Noël, les clients peuvent bénéficier de remises exclusives, avec des prix allant de 379 € à 649 €. Des modèles spéciaux en édition limitée seront également lancés pendant le Black Friday, offrant ainsi aux consommateurs français un ordinateur portable très performant d'un rapport qualité-prix exceptionnel.

Redéfinir le multitâche : une puissance de traitement avancée pour un design élégant et entièrement métallique

Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs, le TECNO MEGABOOK K15S est disponible dans une variété de configurations avec des processeurs AMD ou Intel. Doté du processeur AMD Ryzen™ 7 5825U, avec jusqu'à 32 Go de RAM DDR4 et un disque SSD de 1 To, ou du processeur Intel® Core™ i9-13900HK, chaque modèle offre des performances exceptionnelles pour les tâches bureautiques quotidiennes, la recherche universitaire et les divertissements multimédias. L'importante mémoire vive (jusqu'à 32 Go) garantit des capacités multitâches fluides, tandis que le disque dur SSD (jusqu'à 1 To) permet une réactivité rapide du système. En outre, la technologie de refroidissement avancée intégrée assure une stabilité de fonctionnement lors des charges importantes. Les utilisateurs peuvent passer rapidement du mode Silencieux au mode Équilibré et au mode Performance à l'aide de la touche de raccourci Ctrl + Alt + T.

Le MEGABOOK K15S est doté d'un châssis entièrement métallique, offrant une durabilité exceptionnelle et une sensation agréable. La conception de la charnière flexible à 180° permet une ouverture et une fermeture faciles d'une seule main. Le clavier rétroéclairé de grande taille et le capteur d'empreintes digitales améliorent l'expérience utilisateur et la sécurité. Qu'il s'agisse de professionnels gérant des tâches et des présentations complexes, d'étudiants suivant des cours en ligne et travaillant sur des projets, ou de créateurs de contenu éditant en déplacement, le K15S est conçu pour être un compagnon polyvalent et rentable qui s'adapte aux besoins de chaque utilisateur.

Connectivité inégalée : chargement rapide, audio haut de gamme et ports polyvalents

Équipé de neuf ports physiques, dont des USB-C, un HDMI et des emplacements pour lecteurs de cartes, le K15S assure une connectivité polyvalente à vos appareils, écrans externes ou solution de stockage pour améliorer la productivité des utilisateurs dans divers contextes et éliminer le besoin d'une station d'accueil. La batterie de 70 Wh permet une utilisation pendant toute une journée et est équipée d'une technologie de charge rapide GaN de 65 W, pour répondre aux besoins d'un mode de vie très actif. L'ordinateur portable est également équipé d'un clavier rétroéclairé de grande taille, d'un capteur d'empreintes digitales, de deux grands haut-parleurs stéréo 4013 de 2,5 W dotés du système audio TECNO VOC et de la technologie d'amélioration audio DTS, offrant des expériences audio claires, puissantes et immersives.

Le TECNO MEGABOOK K15S est très compétitif en termes de design, de performances bureautiques et de configuration des puces. Il redéfinit la nouvelle norme en matière d'ordinateurs portables économiques, conçus pour les adeptes d'un mode de vie mobile et parfaits pour un travail efficace et une utilisation quotidienne.

Guide d'achat

TECNO a annoncé des informations complètes sur les achats pour le marché français :

Principaux canaux d'achat : Electro Dépot (sur Internet et en magasin), Auchan (sur Internet et en magasin), Cdiscount (sur Internet), System U (en magasin)

Modèles et prix promotionnels du Black Friday :

Pendant la période de promotion, le MEGABOOK K15S sera proposé dans différentes configurations, avec les prix spécifiques suivants :

Modèle Spéc. Prix de vente Détaillant K15S Intel i5-13420H 32+512G 479,00 € Electro Dépot Sur Internet/En magasin K15S AMD AMD R7-5825U 32+1T 569,00 € Electro Dépot Sur Internet/En magasin K15S AMD AMD R5-7430U 8G+512G 379,00 € Cdiscount En ligne K15S AMD AMD R5-7430U 16+1TB 449,00 € Cdiscount Sur Internet K15S AMD AMD R7-5825U 16G+512G 449,00 € Cdiscount Sur Internet K15SRA Intel i9-13900HK 16G+512G 649,00 € Cdiscount Sur Internet

