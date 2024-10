Le World Living Soils Forum clôture sa deuxième édition et lance un appel à agir collectivement pour les sols vivants

ARLES, France, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy, division Vins & Spiritueux du groupe LVMH et ChangeNOW, acteur clé facilitateur de la transition écologique et sociale, ont clôturé hier la deuxième édition du World Living Soils Forum (WLSF) à LUMA Arles. Un appel à agir, tous ensemble, pour la préservation et la régénération des sols a été lancé à l'issue de cet événement international qui a rassemblé de nombreux acteurs de la transition.

World Living Soils Forum

La deuxième édition du World Living Soils Forum s'est achevée après deux jours de rencontres et d'échanges rassemblant scientifiques, politiques, dirigeants, startups, agriculteurs, acteurs du privé et du public. Ensemble, ils ont partagé questions, solutions et actions autour de la régénération des sols, dans le but d'accélérer la transition agricole et viticole.

Chiffres clés de cette édition :

Plus de 500 participants à Arles et 100 dans les duplex en Chine et aux Etats-Unis

à Arles et dans les en Chine et aux Etats-Unis Plus de 70 sessions de tables rondes, conférences, keynotes, workshops, pitchs, etc.

de tables rondes, conférences, keynotes, workshops, pitchs, etc. 164 intervenants de tous pays et 20 modérateurs

de tous pays et Plus de 20 solutions dont un prix "Coup de cœur" du jury

« Les sols vivants sont au cœur de nos activités agricoles, viticoles et de notre stratégie de développement

durable », déclare Philippe Schaus, CEO de Moët Hennessy. « Nous n'avons pas toutes les solutions, mais nous souhaitons incarner le rôle de catalyseur auprès des parties prenantes pour aller vers un objectif commun de préservation et de régénération des sols. Ainsi, notre mission est de fédérer le plus grand nombre, d'adresser les enjeux liés au sol, et d'accélérer le mouvement d'un écosystème d'acteurs engagés. Ensemble, nous devons continuer à agir et passer à l'échelle. »

Un appel à agir pour positionner la régénération des sols au cœur des stratégies économiques, éducatives et politiques.



Lors de cette deuxième édition, un appel à l'action collective a été lancé, avec pour objectif de mobiliser encore plus largement autour de la nécessité de préserver et régénérer les sols. Supports du vivant, garants de notre santé et du développement de la biodiversité, à la source de nos façons de consommer, de nous nourrir, et nous habiller, il est fondamental de protéger cet écosystème dont nous dépendons tous, pour notre pérennité et celle des générations futures. Ce texte, pensé et rédigé avec l'appui du Conseil Consultatif externe du WLSF, rappelle les enjeux de la santé de sols et détaille quelles peuvent être les pistes d'actions et d'engagement pour toutes les parties prenantes. Agriculteurs et acteurs de terrain, entreprises et acteurs économiques, scientifiques, institutions, acteurs de l'éducation et de la formation, médias, ONG, et citoyens sont invités à signer l'appel et à travailler de manière concertée sur ces sujets.

Pour s'engager et partager l'appel : https://wlsf2024.fillout.com/t/cHWTkE5X1Aus.

Parmi les enseignements principaux de cette édition 2024 :

La dimension systémique des enjeux rappelle la nécessité de traiter le sujet des sols vivants dans toute sa complexité, en intégrant les dimensions économiques, environnementales, sociales et culturelles. En rassemblant toutes les parties prenantes, le WLSF permet d'accélérer le partage de bonnes pratiques, renforcer les connexions entre les différents acteurs, promouvoir des solutions innovantes, et de faire émerger un nouveau récit autour de l'importance des sols pour l'avenir de l'humanité.

Autres temps forts :

Duplex : pour la première fois, les débats à Arles ont été enrichis par des contributions en direct depuis les États-Unis et la Chine , permettant de croiser les pratiques agricoles et culturelles de manière plus internationale.

: pour la première fois, les débats à Arles ont été enrichis par des contributions en direct depuis les et la , permettant de croiser les pratiques agricoles et culturelles de manière plus internationale. Ateliers des Sols Vivants : des ateliers pédagogiques interactifs ont permis de sensibiliser sur les enjeux autour de l'importance des sols.

: des ateliers pédagogiques interactifs ont permis de sensibiliser sur les enjeux autour de l'importance des sols. "Coup de cœur" : le jury a récompensé la solution EF Polymer, un super absorbant 100 % organique, biodégradable et certifié agriculture biologique qui permet une meilleure rétention de l'eau dans les sols. Facilement déployable, il réduit les besoins en irrigation de 30 à 40 % tout en augmentant les rendements des cultures de 15 %.

Les replays de toutes les sessions sont à retrouver sur https://www.worldlivingsoilsforum.com/fr

Contact presse

Quentin DURAND

Head of Corporate Communications

[email protected]

+33 7 84 28 01 43

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527243/World_Living_Soils_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2527260/Moet_Hennessy_Logo.jpg