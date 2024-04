Lean Mobility lance Lean3, véhicule électrique urbain innovant aux ambitions mondiales

Son premier produit, Lean3, est entré dans la phase finale du développement de la production de masse.

TOKYO, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Lean Mobility* est fière d'annoncer avoir franchi une étape importante dans sa mission de redéfinir la mobilité urbaine. Grâce à un investissement substantiel de 2,8 * milliards JPY de la part d'un consortium d'entreprises automobiles taïwanaises**, nous sommes ravis d'introduire Lean3 sur le marché mondial. Ce véhicule électrique compact change la donne en matière de transport urbain, car il associe l'innovation japonaise à une solide alliance entre le Japon et Taïwan.

* Lean Mobility comprend Lean Mobility Co., Ltd. (préfecture d'Aichi, Japon) et Lean Mobility Inc. (Taïwan).

** Filiale de Lioho Machine Works Ltd., actionnaire principal de Tai Yue Rubber Industrial Co., Ltd., Tonglit Logistics Co., Ltd.

Présentation de Lean3 : une révolution compacte dans la mobilité urbaine

Lean3 est conçu pour relever les défis du transport urbain. Soa conception compacte, qui permet d'accueillir deux passagers, en fait un véhicule idéal pour se faufiler dans les rues de la ville. Lean3 n'est pas seulement un véhicule électrique, c'est l'incarnation de notre vision d'une mobilité urbaine plus légère, plus verte et plus agréable.

Principales caractéristiques de Lean3 :

Conception compacte :

Lean3, qui ne fait qu'un tiers de la taille d'une voiture traditionnelle, convient parfaitement au style de vie urbain. La surface projetée depuis le haut du véhicule lorsqu'il est garé est 1/3 de celle d'une voiture classique.

Véhicule familial :

Le siège arrière est conçu pour accueillir un siège enfant conforme à la norme ISO.

Confort par tous les temps :

Un habitacle qui protège des éléments, avec climatisation, assure un voyage confortable par tous les temps.

Système Lean actif :

Utilise des capteurs G-gyro pour évaluer en permanence la posture du véhicule et ajuster dynamiquement la suspension pour une stabilité et une exaltation optimales dans les virages.

Plan d'expansion : Accélération de la mise sur le marché vers mi-2025, marché potentiel estimé en millions d'euros

Lean Mobility a franchi une étape importante dans le développement de son véhicule électrique urbain.compact. Conformément à la feuille de route, l'entreprise poursuivra la mise en œuvre de ses plans de développement détaillés, en vue d'un lancement sur le marché d'ici à la mi-2025. Le déploiement régional commencera par le lancement sur le marché taïwanais, avec des plans d'expansion au Japon et sur les marchés européens, avec l'espoir de produire plus de 50 000 unités d'ici cinq ans.

Profil du PDG Akihiro Yanaka

Après avoir obtenu son diplôme à la faculté d'ingénierie de l'université de Tokyo en 1993, Akihiro Yanaka a rejoint Toyota Motor Corporation. Il a travaillé sur la conception de châssis et de systèmes de contrôle de la conduite avant de se voir confier la planification de nouveaux véhicules conceptuels ainsi que la recherche et le développement de systèmes de transport urbain. En 2022, il fonde Lean Mobility.

Site Web de Lean Mobility :

https://leanmobility.net/